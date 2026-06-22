Juana pide apoyo para sacar a su hijo de un anexo en Durango

Una madre duranguense solicita el apoyo de la sociedad y de las autoridades para poder pagar una deuda que tiene con un anexo en Durango, donde se encuentra internado su hijo, Óscar Daniel.

La señora Juana Barnett Chávez pide apoyo para poder ver a su hijo, quien se encuentra en un anexo ubicado en Jardines de Durango y que ya habría cumplido más de los cuatro meses establecidos en el tratamiento.

De acuerdo con su testimonio, es madre soltera y no cuenta con los recursos para saldar la deuda, la cual asciende a aproximadamente 15 mil pesos, pese a que inicialmente se le había establecido un pago de 600 pesos semanales, según su situación económica.

Reconoce que tiene un atraso en los pagos y que actualmente debe cubrir al menos 10 mil pesos para poder ver o retirar a su hijo del lugar.

Juana señala que es una persona de bajos recursos, sin empleo formal, y que ha utilizado parte de su pensión para llevarle algunos artículos a su hijo.

Añade que, a raíz de una caída que sufrió, se le desvió la columna, lo que le impidió continuar trabajando como empleada doméstica.

La mujer relató que personal del anexo se comunicó con ella para informarle que su hijo estaba presentando un cuadro de depresión, por lo que acudió al lugar para verlo, pero no se le permitió el acceso.

Además de su testimonio, mostró un documento en el que se acredita el ingreso de su hijo a dicho centro en modalidad residencial, del 22 de enero de 2026 al 28 de mayo de 2026.

De acuerdo con esa constancia, Óscar Daniel ingresó para recibir tratamiento psicológico y terapéutico por trastornos mentales y de comportamiento derivados del consumo de metanfetaminas.

Las personas que deseen comunicarse directamente con la señora Juana pueden hacerlo al número 618 271 9488, ya que también se encuentra viviendo en condiciones de vulnerabilidad.