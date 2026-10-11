'Juanito, El Chicali', conocido clavadista de Mazatlán, pierde la vida tras lanzarse al mar

El clavadista identificado como Juan “N”, de 50 años, fue localizado sin vida la mañana de este domingo 11 de octubre en las inmediaciones de la Glorieta Sánchez Taboada, en Mazatlán, después de desaparecer en el mar durante la noche del sábado.

Conocido como “Juanito” o “El Chicali”, realizaba saltos desde este punto turístico del puerto frente a visitantes y habitantes. La noche del 10 de octubre se lanzó al agua, pero no consiguió regresar a tierra firme.

Intentó salir entre las olas

El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 22:30 horas del sábado en la zona conocida como El Clavadista, donde el fuerte oleaje golpeaba las rocas.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, Juan salió a la superficie después del salto e intentó acercarse a la zona rocosa para ponerse a salvo. Sin embargo, las olas habrían dificultado que pudiera subir.

Los primeros reportes señalaron que pidió ayuda a un compañero, quien intentó acercarse para auxiliarlo. Antes de que pudiera salir del agua, el clavadista desapareció entre el oleaje.

La emergencia movilizó a elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático y de Protección Civil Municipal, así como a salvavidas de la Secretaría de Marina.

Durante la noche, los rescatistas buscaron al hombre con apoyo de lámparas e inspecciones en las inmediaciones de la plataforma, sin obtener resultados positivos.

Localizan su cuerpo el domingo

El comandante del cuerpo de salvavidas, Gustavo Espinoza, informó que las labores se retomaron a las 05:00 horas del domingo con apoyo de motos acuáticas y embarcaciones.

El operativo se concentró en el punto donde se había reportado la desaparición y se extendió hacia los sectores norte y sur, con recorridos tanto en el mar como en las zonas cercanas.

Durante la mañana, el cuerpo fue localizado cerca del lugar donde el clavadista había sido visto por última vez.

Tras las maniobras de recuperación, fue remolcado hasta las instalaciones del Club Náutico, sobre la calle Joel Montes Camarena, para las diligencias correspondientes.

Según la información inicial proporcionada, Juan “N”, de 50 años, tenía su domicilio en la colonia Flores Magón de Mazatlán.

Se ganaba la vida con sus clavados

Reportes locales lo identificaron de manera extraoficial como “El Chicali”, un hombre conocido entre visitantes y habitantes por sus saltos desde la Sánchez Taboada.

Para Juanito, lanzarse al mar era una forma de ganarse el sustento. Su actividad formaba parte del espectáculo que reúne a personas frente a los riscos de este punto del puerto.

Aunque las versiones sobre el incidente señalan que tuvo dificultades para salir debido al oleaje, la causa precisa del fallecimiento deberá establecerse mediante los procedimientos periciales correspondientes.