Jubilados de confianza de la CFE en Durango denuncian robo en sus pensiones tras reforma

Los topes a las pensiones tras la reforma al artículo 127 provocaron manifestaciones a nivel nacional, por lo que jubilados de confianza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Durango también se unieron al movimiento para denunciar lo que consideran un “robo a sus pensiones”.

Algunos integrantes del Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza de la CFE dieron a conocer su inconformidad en diferentes espacios en lo local.

El vocero del movimiento, Jesús Héctor Acevedo Chapa, indicó que en Durango son al menos 200 los jubilados de confianza afectados; además, también se incluyen jubilados de confianza de Pemex, Banobras y del Sindicato de Electricistas.

Explicó que el tope a las pensiones los deja en una situación de indefensión y, sobre todo, representa un robo a su patrimonio y un atropello, luego de años de trabajo.

“La pensión es un patrimonio, nos están robando nuestro patrimonio”, afirmó.

Esperan que legisladores locales y nacionales se manifiesten en contra y, sobre todo, presenten una iniciativa para que se quite la retroactividad y se tome en cuenta el artículo 14 de la Constitución, el cual establece que ninguna ley puede aplicarse en perjuicio de los trabajadores.

La principal preocupación, señaló, es que se les están vulnerando derechos ya adquiridos mediante contratos y convenios respaldados por las propias autoridades laborales.

El artículo 127 ya establecía que ningún servidor público podía recibir una remuneración o pensión mayor a la establecida para el Presidente; sin embargo, con la reciente reforma se determina que ninguna pensión o jubilación para exservidores públicos de confianza puede exceder el 50 por ciento de la remuneración establecida para el Presidente de la República.

La reforma a este artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impulsada por el Gobierno Federal para reducir las llamadas “pensiones doradas”, ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el pasado 11 de abril de 2026 y se dieron 90 días para su ajuste.