Juegos Centroamericanos: ¿cuánto dinero recibirán los atletas que ganen medalla? Aquí te contamos

Los atletas mexicanos que consigan subir al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 recibirán un estímulo económico por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte , con cantidades que dependerán tanto del color de la medalla como del tipo de competencia en la que participen.

La intención es reconocer el esfuerzo realizado durante el proceso de preparación y ofrecer un incentivo adicional a una delegación mexicana integrada por más de 600 atletas, quienes competirán con el objetivo de mantenerse entre las principales potencias deportivas de la región.

¿Cuánto pueden recibir?

En las disciplinas individuales, los atletas mexicanos recibirán 50 mil pesos si terminan en el primer lugar, mientras que quienes obtengan la medalla de plata serán premiados con 30 mil pesos.

El estímulo correspondiente al tercer lugar será de 15 mil pesos. Estas cantidades representan los montos más elevados contemplados dentro del esquema anunciado para los deportistas que participarán en la justa regional.

Para las competencias compartidas, el esquema económico será diferente. Los ganadores de la medalla de oro recibirán 30 mil pesos, mientras que el estímulo para la plata será de 15 mil y el del bronce alcanzará los 10 mil pesos.

En las pruebas por equipos o conjunto, cada integrante recibirá 15 mil pesos por la medalla de oro, 10 mil por la plata y 8 mil por el bronce .

Entrenadores también tendrán reconocimiento

Los entrenadores de los medallistas también formarán parte del programa de incentivos. En las pruebas individuales, podrán recibir 50 mil pesos por una medalla de oro, 24 mil por la plata y 7 mil 500 por el bronce.

Cuando se trate de competencias compartidas, los montos serán de 30 mil pesos para el primer lugar, 12 mil para el segundo y 5 mil para el tercero.

En las disciplinas por equipos, el entrenador podrá obtener 15 mil pesos por una medalla de oro, 8 mil por la plata y 4 mil por el bronce.

Solo se pagará la medalla de mayor valor

Una de las condiciones más importantes es que tanto atletas como entrenadores recibirán únicamente el estímulo correspondiente a la medalla de mayor valor que obtengan durante la competencia.

Esto significa que un deportista que consiga varias preseas no acumulará todos los premios económicos. En caso de conquistar oro, plata y bronce, solamente cobraría la cantidad asignada a la medalla de oro.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe representarán una nueva oportunidad para que México busque mantenerse entre los primeros lugares del medallero. Además del reconocimiento deportivo y la posibilidad de representar al país, los atletas tendrán ahora un incentivo económico que podrá alcanzar los 50 mil pesos en las pruebas individuales.