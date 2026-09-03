Jueves caluroso y con lluvias en Durango; ¿también en la capital? Pronóstico de HOY 3 de septiembre

México espera un panorama meteorológico marcado por distintas situaciones climáticas este jueves 3 de septiembre, entre ellas destacan las precipitaciones en varias regiones con actividad eléctrica, así como rachas de viento y temperaturas elevadas. ¿Cómo será para Durango?

Pronóstico general

El monzón mexicano, combinado con la inestabilidad atmosférica, provocará lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La extensa circulación del ciclón tropical Marie favorecerá fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de la península de Baja California. Además, aumentará la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, mientras que en Baja California se esperan lluvias escasas.

Además, canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, generarán precipitaciones importantes en varias entidades. A esto se suma el desplazamiento de la onda tropical número 35 sobre el occidente de México y de la onda tropical número 36 sobre el sur y sureste.

También se prevén intervalos de chubascos en Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y, especialmente en el occidente y centro del país, existe posibilidad de caída de granizo.

A pesar de las lluvias, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte del país y en estados del litoral del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán.

La onda de calor continuará afectando sectores de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Mientras que para el estado de Durango, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que este día las condiciones climáticas sean variables, con probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, sobre todo en la Sierra Occidental, mientras que en el resto de la entidad, incluida la capital, se esperan precipitaciones ligeras y aisladas.

Conforme avance el día, las condiciones cambiarán y el ambiente será caluroso, con temperaturas máximas de entre 32 y 33 grados Celsius..

El viento también estará presente en gran parte del territorio, esperando que haya rachas máximas de entre 20 y 30 kilómetros por hora.