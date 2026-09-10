Jueves con lluvias fuertes en Durango, ¿qué dice el pronóstico para HOY 10 de septiembre?

Este jueves 10 de septiembre, México tendrá condiciones climáticas contrastantes en diversas zonas del país, pues mientras algunos estados estarán marcados por lluvias y temperaturas más frescas, en otros seguirá el ambiente caluroso. ¿Qué dice el pronóstico de Durango para hoy jueves 10 de septiembre?

Pronóstico general

Para este jueves 10 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país, propiciarán lluvias puntuales intensas en regiones de Sonora, Chihuahua y Sinaloa; mientras que se esperan lluvias muy fuertes en Baja California Sur y Durango, así como chubascos en Baja California.

Además de esto, canales de baja presión al interior del país, así como circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, y también el desplazamiento de las ondas tropicales número 37 y 38 sobre el occidente y sureste de México, causarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste mexicano.

Para finalizar, seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en los estados de la Mesa del Norte, prevaleciendo la onda de calor en Baja California, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

Clima en el estado de Durango

El SMN, reporta que para este jueves 10 de septiembre, el estado de Durango registraría una temperatura mínima que rondaría entre los 0 y 5 grados centígrados en la zona serrana, dando paso a un ambiente frío.

Conforme avance el día, las temperaturas subirán considerablemente, hasta alcanzar una temperatura máxima de 35 a 40 grados en algunas regiones del estado.

Sobre las precipitaciones este jueves, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros, esto en la zona oeste de la entidad.

Por último, el viento mantendrá una velocidad de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 30 a 50 km/h en algunas zonas del estado.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

El SMN indica en su reporte de este jueves que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 11 y los 14 grados centígrados, que a lo largo del día subiría de manera considerable, hasta alcanzar una máxima de 26 a 27 grados centígrados, de las 14:00 a las 16:00 horas.

Se prevé que este jueves el cielo se mantenga despejado en la capital hasta las 13:00 horas, y después pase a ser parcialmente nublado, y con probabilidad de que se registren lluvias a partir de las 15:00 horas.

En cuanto al viento, se espera que tenga velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 24 km/h.

Para la madrugada y primeras horas del viernes, el termómetro descendería hasta los 13 grados centígrados.