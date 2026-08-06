Jueves con lluvias intensas en Durango; ¿en qué zonas? Esto dice el pronóstico de HOY 6 de agosto

El clima en México continuará cambiando conforme avance el día, sin embargo, estará marcado por las lluvias fuertes e intensas en varias regiones; aunque también se pronostica un ambiente bastante caluroso que podría superar los 45 grados Celsius, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). ¿Cómo será en Durango?

Pronóstico general

El monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, provocará lluvias muy fuertes en el este de Sonora, oeste de Chihuahua y norte y centro de Sinaloa. Además, se esperan lluvias fuertes en el oeste de Durango y chubascos en Baja California y Baja California Sur.

Mientras que una vaguada en niveles altos, un canal de baja presión y la inestabilidad atmosférica favorecerán lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. También habrá chubascos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas, además de lluvias aisladas en Aguascalientes.

También, una circulación ciclónica en niveles altos, junto con la onda tropical número 25, generará las precipitaciones más intensas del país.

En contraste, un anticiclón mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California. Además, continuará la onda de calor en el centro y este de Nuevo León, así como en el oeste de Tamaulipas, mientras que este fenómeno comenzará a afectar el noreste de Baja California.

Por otro lado, la onda tropical número 24 se desplazará al suroeste de Jalisco y continuará moviéndose hacia el oeste, por lo que dejará de influir en las condiciones meteorológicas del territorio nacional.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Para el estado de Durango, este juevesse registrará condiciones de cielo variable con lluvias de diferente intensidad, siendo las más importantes en la zona serrana, mientras que el ambiente se mantendrá caluroso durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en la sierra, mientras que en el resto de los municipios se presentarán precipitaciones ligeras a moderadas , por lo que no se descartan encharcamientos, incremento en los niveles de arroyos y reducción de la visibilidad en tramos carreteros.

En cuanto a la temperatura, durante las primeras horas de la mañana se registró un ambiente fresco, pero llegando al mediodía y la tarde, el termómetro alcanzará temperaturas máximas de entre 32 y 33 grados, generando un ambiente caluroso en gran parte del estado.