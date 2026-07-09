Jueves con lluvias intensas en Durango; ¿también en la capital? El pronóstico de HOY 9 de julio

¿Continuarán las lluvias o hará más calor? Tras los últimos cambios de clima en México durante estos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo pronóstico para este jueves 9 de julio, alertando a varias regiones del país por el desplazamiento de las ondas tropicales.

Pronóstico general

Según el informe, las precipitaciones estarán presentes en gran parte del territorio mexicano y serán resultado de la interacción de circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste y occidente de México, además de canales de baja presión en el noroeste y norte del país. A ello se suma el ingreso de aire húmedo y el desplazamiento de las ondas tropicales número 16 y 17 sobre el litoral del Pacífico centro y sur.

Se prevén lluvias puntuales intensas en el noreste de Jalisco, así como en el norte y sur de Veracruz y el oeste de Tabasco; así como muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango , San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

También serán fuertes en Zacatecas, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero.

Por otra parte, la onda de calor persistirá en el centro y sur de Baja California Sur, así como en el centro y sur de Sonora y Sinaloa. Además, este jueves comenzará un nuevo episodio de calor extremo en la costa de Michoacán y el sur de Oaxaca.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Durango registrará un jueves con condiciones favorables para lluvias en gran parte del estado, las cuales serán de gran intensidad en la sierra occidental.

En los municipios cercanos a la zona serrana, incluida la ciudad de Durango, se pronostican lluvias de moderadas a fuertes, mientras que en el resto del estado se prevén lluvias ligeras a moderadas.

En cuanto a las temperaturas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local informa que hacia el mediodía, el ambiente será cálido, con temperaturas máximas estimadas entre 27 y 28 grados.

Además, se esperan rachas de viento de entre 20 y 30 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en las zonas donde se pronostican lluvias de mayor intensidad.