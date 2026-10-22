¿Jueves lluvioso en la capital de Durango? Esto dice el pronóstico de HOY 22 de ocubre

México sigue presentando cambios constantes en el clima y para este jueves 22 de octubre no será la excepción, pues diversos sistemas meteorológicos traerán consigo lluvias de distintas intensidades, fuertes rachas de viento y ambiente frío en varias regiones. ¿Aplicará para Durango?

Pronóstico general

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), canales de baja presión sobre el interior del país, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad de ambos litorales, favorecerán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, en las zonas norte y sur; Oaxaca, en el norte; y Chiapas, en el sur.

Asimismo, se esperan chubascos y lluvias fuertes en entidades del noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

También, el frente frío número 3 se extenderá sobre el noroeste de México e interacturará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos, además de las corrientes en chorro polar y subtropical. Estas condiciones propiciarán chubascos, lluvias y vientos fuertes en el noroeste y norte del país.

A esto se suman las rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, con posible formación de torbellinos en el norte de Sonora y el noroeste de Chihuahua.

Sin embargo, la masa de aire polar que impulsó al frente frío número 2 mantendrá un ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central .

Finalmente, la tormenta tropical Vance, ubicada en el océano Pacífico, se localizará a más de 700 kilómetros al sur de las costas de Guerrero.

¿Cómo estará el clima en Durango este jueves?

Según el pronóstico compartido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, para este 22 de octubre se prevén lluvias ligeras a moderadas en la sierra occidental y municipios del norte de Durango, mientras que en la capital y otras zonas se espera un ambiente cálido durante las horas centrales del día.

Las primeras horas del día se mantendrán con temperaturas de 12 y 13 grados Celsius, por lo que el ambiente será fresco. No obstante, conforme avance el día y cerca del mediodía, se prevé un ambiente cálido y con valores máximos de entre 29 y 30 grados.