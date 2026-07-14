Jueza ordena liberar al exdirector de Pemex

Consuelo Adriana Correa, jueza especializada de Control, revocó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla.

De igual forma, la jueza ordenó su libertad inmediata al considerar que cambiaron las circunstancias que dieron origen a esa determinación.

Modificación de la medida cautelar

La defensa acreditó un domicilio fijo en la Ciudad de México mediante la presentación de una escritura pública, elemento que motivó la modificación de la medida cautelar, según explicó la juzagadora durante la audiencia.

Recordó que, al momento de imponer la prisión preventiva, Rodríguez Padilla no había podido demostrar que contaba con un domicilio permanente , situación que ahora quedó subsanada con la documentación presentada por sus abogados.

Además de ese elemento, la impartidora de justicia tomó en consideración el escrito mediante el cual la esposa del exfuncionario, la ingeniera cubana María Felicia Jiménez Lavie, manifestó su perdón y su intención de buscar una salida alterna al proceso penal.

Con base en estos nuevos elementos, Consuelo Adriana Correa determinó modificar la medida cautelar y dejar sin efectos la prisión preventiva justificada.