Julián Quiñones será la gran ausencia de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre

La Selección Mexicana sufrirá una baja de enorme peso para el arranque formal de la era técnica encabezada por Rafael Márquez. El atacante naturalizado Julián Quiñones quedará fuera de la nómina de convocados para la próxima Fecha FIFA, perdiéndose de esta manera los primeros compromisos internacionales de preparación del conjunto nacional tras la conclusión de la Copa del Mundo de 2026.

La ausencia del actual futbolista del Al-Qadisiya obedece a una molestia física sufrida en la Liga Profesional Saudí. Luego de someterse a revisiones iniciales, el cuerpo médico del club árabe y el personal técnico del Tri determinaron que el jugador permanezca en Oriente Medio para cumplir con un proceso completo de rehabilitación y valoración clínica durante el descanso internacional.

No es el único que queda fuera

El descarte representa un golpe sensible para la planificación táctica mexicana. Quiñones venía de firmar un desempeño sobresaliente en la última justa mundialista, registrando cuatro anotaciones para igualar la marca histórica de Luis Hernández con la camiseta azteca, actuación individual que le permitió figurar en la lista de nominados al Balón de Oro 2026 de la revista France Football.

Esta baja se suma a la del mediocampista Edson Álvarez, quien tampoco estará disponible en las filas del West Ham United por falta de actividad física. De este modo, Márquez deberá prescindir de dos de los pilares más importantes en la estructura del equipo para estructurar su primera alineación estelar frente al nuevo ciclo de competencia internacional.

El debut de Rafa Márquez como DT

La representación mexicana sostendrá una intensa gira con cuatro cotejos amistosos programados. El calendario iniciará enfrentando a Colombia el 26 de septiembre y a Perú el 29 del mismo mes; posteriormente, la plantilla viajará a territorio estadounidense para medirse ante la escuadra de Estados Unidos el 3 de octubre en Phoenix y cerrar el compromiso frente a Chile el 6 en Pasadena.

Para suplir la vacante en el frente ofensivo, la lista técnica se apoyará fuertemente en elementos de la Liga MX. Atacantes como Guillermo Martínez y Roberto Alvarado se alistan para tomar la batuta en el ataque, acompañados por alternativas de recambio como Armando 'Hormiga' González, quienes buscarán aprovechar la oportunidad para consolidar su permanencia dentro de este nuevo proceso nacional.