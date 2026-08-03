Julio cerró con 15% menos lluvia de lo normal; Durango acumula déficit de apenas 1.5% en el año

Las lluvias registradas durante julio se ubicaron un 15 por ciento por debajo del promedio histórico, lo que provocó que al cierre de los primeros siete meses del año Durango acumule un déficit de precipitaciones de apenas 1.5 por ciento.

El titular del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Víctor Hugo Randeles, explicó que durante julio se esperaba una precipitación equivalente al 85 por ciento del promedio mensual, pronóstico que finalmente se cumplió.

Detalló que el promedio histórico para julio es de 117.2 milímetros de lluvia; sin embargo, durante el mes recién concluido se acumularon 100 milímetros, es decir, el 85.3 por ciento del promedio, una condición que aún se considera dentro de los parámetros normales.

Las estadísticas indican que, al concluir los primeros siete meses del año, el promedio acumulado de precipitación debería ser de 228 milímetros. No obstante, en este periodo se registraron 224.4 milímetros, equivalente al 98.5 por ciento de la media histórica, por lo que el déficit es de únicamente 1.5 por ciento.

Para agosto, el promedio histórico es de 117.5 milímetros de lluvia y los modelos meteorológicos pronostican una precipitación similar, por lo que se espera que sea un mes con abundantes lluvias.

Hasta el momento, todos los meses transcurridos de 2026 han registrado precipitaciones, sin que se haya presentado un solo mes completamente seco. Además, d urante los primeros días de agosto ya se acumulan 13 milímetros de lluvia en la entidad.

Durante la presente semana se prevén lluvias fuertes en gran parte del estado. En la ciudad de Durango se esperan precipitaciones, al menos, entre lunes y miércoles, mientras que para el resto de la semana podrían presentarse lluvias ligeras.

El pronóstico también indica que en la zona serrana se registrarán lluvias de moderadas a fuertes, e incluso intensas en algunos puntos, mientras que en la capital del estado las precipitaciones serán de ligeras a moderadas.