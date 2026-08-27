Juventus elige al duranguense Ernesto Uribe para su programa de alto rendimiento en Italia

El futbolista duranguense Ernesto Uribe fue seleccionado por los visores e instructores del club italiano Juventus para integrarse a la actividad del programa formativo denominado Juventus Elite Experiencia, a desarrollarse en Italia. La invitación hacia el jugador se concretó formalmente tras la evaluación técnica de su desempeño realizada durante el campamento de entrenamiento oficial impartido por la institución europea en territorio mexicano.

Uribe forma parte activa de la plantilla de la Academia Atlas Maderera, entidad deportiva operativa con sede en Durango que se desempeña como filial directa del Club Atlas de Guadalajara. Su reclutamiento responde al seguimiento metodológico realizado por el cuerpo técnico italiano, cuyos integrantes determinaron que el deportista reúne el perfil táctico necesario para incorporarse a las actividades de perfeccionamiento.

En el plano estelar de la Serie A italiana

El esquema formativo trazado por la entidad europea contempla un periodo de concentración continua de siete días en suelo transalpino. A lo largo de dicho periodo, el futbolista contará con la cobertura de los servicios de alojamiento y alimentación por parte de la organización, integrándose a una rutina estructurada de alto rendimiento diseñada para jóvenes prospectos de diversas latitudes.

En el plano estrictamente deportivo, la agenda incluye cuatro sesiones intensivas de entrenamiento dirigidas de forma directa por estrategas pertenecientes a la estructura de fuerzas básicas del club de Turín. Dos de estas jornadas de trabajo de campo se ejecutarán en las instalaciones del Centro Deportivo de Vinovo, complejo principal para la formación de los talentos de la escuadra bianconera.

La Vecchia Signora contará con talento duranguense

La estancia en Europa contempla asimismo la participación activa del jugador duranguense en un torneo de carácter amistoso internacional. Esta competencia funcionará como una plataforma de evaluación en escenario real, donde Uribe medirá su nivel frente a escuadras de otros países bajo la atenta mirada del personal técnico y los encargados del área de visoría de la institución italiana.

Con este llamado, la preparación deportiva del jugador se inserta de manera directa en los procesos metodológicos del fútbol europeo. El plan de trabajo tiene como objetivo exponer al deportista juvenil a los estándares de exigencia física, disciplina táctica y dinámicas de entrenamiento aplicadas habitualmente en las categorías inferiores de uno de los clubes de mayor tradición mundial.