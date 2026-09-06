Kai Antonio Campos, hijo de la gran leyenda Jorge Campos, debuta en la Canadian Premier League

El legado de la portería trasciende fronteras: Kai Antonio Campos, hijo del mítico guardameta mexicano Jorge Campos, concretó este sábado 5 de septiembre su debut profesional en la Canadian Premier League. El arquero de 19 años saltó como titular bajo los tres postes del Inter Toronto FC para encarar el compromiso de la jornada frente al Forge FC, en un duelo que concluyó igualado 1-1.

Nacido en Red Deer, Alberta, el guardameta posee la nacionalidad canadiense, lo que facilitó su incorporación al balompié local tras firmar su primer contrato profesional en febrero de 2026. Previo a su salto al máximo circuito, Campos desarrolló sus cualidades atléticas en la División I de la NCAA con Cal State Fullerton y completó sesiones de entrenamiento personalizado bajo la supervisión directa de su padre en California.

Siguiendo los pasos de su padre

Durante los noventa minutos disputados, el joven portero demostró solidez técnica, buen juego con los pies y reflejos oportunos bajo el marco. Aunque no pudo mantener la portería imbatida tras encajar una anotación del conjunto rival, su actuación dejó sensaciones positivas en el cuerpo técnico encabezado por Mauro Eustáquio, destacando su concentración y temple en momentos clave del partido.

El empate permite al Inter Toronto sumar un punto para alcanzar 19 unidades en la clasificación general de la CPL, donde se ubica en la penúltima posición de la tabla. Por su parte, Forge FC se mantiene en los puestos de vanguardia de la competencia con 42 puntos.

A sus 1.85 metros de estatura y con una sólida base multideportiva en baloncesto y voleibol, Antonio Campos inicia formalmente su propio camino profesional. Con la responsabilidad de portar un apellido ilustre para el fútbol de la Concacaf, la joven promesa busca consolidarse en la liga canadiense y proyectar su carrera hacia el escenario internacional.