Kamerata Kai presentó 'Final Fantasy Sinfónico' en el Teatro Ricardo Castro

La música de los videojuegos llegó al escenario del Teatro Ricardo Castro con “Final Fantasy Sinfónico”, un concierto de la Kamerata Kai que formó parte de la programación del Festival Revueltas 2026. Bajo la dirección de Edgar Becerra, la presentación combinó interpretaciones orquestales y proyecciones audiovisuales inspiradas en una de las franquicias más reconocidas de la industria del entretenimiento digital.

La propuesta reunió música, imágenes y referencias al universo fantástico de “Final Fantasy”, una saga que ha construido una identidad propia a través de sus historias, personajes y bandas sonoras.

El concierto trasladó al formato sinfónico composiciones asociadas con distintas entregas de la serie, en una experiencia dirigida tanto a quienes han seguido sus videojuegos como a quienes reconocen en su música una forma de expresión artística.

Una ópera de videojuego

Uno de los momentos centrales de la presentación fue la interpretación de “Maria & Draco”, secuencia operística incluida en “Final Fantasy VI”. La pieza, concebida como una representación de ópera dentro del videojuego, fue interpretada por primera vez en español, de acuerdo con la información proporcionada sobre el espectáculo.

La participación de la orquesta, el coro y los solistas permitió llevar esta composición a un formato escénico que integra elementos propios de la música académica con la narrativa de los videojuegos.

La obra también mostró cómo las bandas sonoras pueden adquirir una dimensión distinta cuando se presentan en vivo, fuera de la experiencia interactiva para la que fueron creadas originalmente.

Una propuesta escénica

La Kamerata Kai es un proyecto independiente integrado por un equipo de 18 personas, con una base de 15 músicos profesionales. Su trabajo se enfoca en espectáculos audiovisuales dedicados a las bandas sonoras de anime, videojuegos y cine, mediante arreglos musicales y proyecciones preparadas para cada presentación.

Con este tipo de producciones, el proyecto explora el encuentro entre la interpretación orquestal y la cultura audiovisual contemporánea, un ámbito en el que las composiciones musicales también forman parte de la memoria de distintas generaciones. Su participación en el Festival Revueltas se sumó a la programación musical del encuentro cultural y a las propuestas que acercan al público a expresiones artísticas vinculadas con los medios digitales.

La presentación también mostró una vertiente de la música sinfónica que encuentra nuevos públicos en las comunidades de aficionados a los videojuegos, sin dejar de lado los recursos interpretativos y sonoros propios de una orquesta.