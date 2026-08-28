Karina Araiza celebra la espera de Rebeca con 'Baby shower'

A tan solo un mes de conocer a la pequeña Rebeca, Karina Araiza vivió una celebración llena de cariño y emoción durante el Baby Shower organizado en honor a la próxima llegada de su bebé.

Rodeada de familiares y amigos, la futura mamá compartió una tarde inolvidable en la que cada detalle estuvo pensado para darle la bienvenida a esta nueva etapa.

La decoración convirtió el lugar en un escenario cálido y encantador, con tiernos peluches de oso como protagonistas que acompañaron cada rincón del festejo.

Entre abrazos, sonrisas y buenos deseos, Karina disfrutó de la compañía de personas muy especiales, entre ellas su mamá, Estela; su hermana, Jessica, y su suegra, Alicia Fraga, quienes fueron parte de este emotivo encuentro.

El ambiente estuvo marcado por la alegría y la ilusión que acompaña la espera de Rebeca, cuyo nacimiento está cada vez más cerca.

Sin duda una celebración que quedará en la memoria de quienes compartieron con Karina la cuenta regresiva para recibir a la nueva integrante de la familia.

¡Muchas felicidades!