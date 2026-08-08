Karol Bernal consiguió la medalla de oro en Santo Domingo 2026 pese a sufrir una lesión

Durango sumó una nueva medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que Karol Bernal conquistara el campeonato con la Selección Mexicana Femenil Sub-23, que derrotó a Colombia en una dramática final definida desde los once pasos.

La lateral izquierda duranguense formó parte del once inicial mexicano para disputar el encuentro por la medalla de oro en República Dominicana . Sin embargo, su participación terminó prácticamente cuando comenzaba el partido, debido a una molestia en la rodilla derecha que obligó al cuerpo técnico a realizar una modificación temprana.

Karol abandona por molestia

Bernal salió del terreno de juego alrededor del minuto 9' y su lugar fue ocupado por Diana Guatemala. De esta manera, la futbolista duranguense no pudo continuar en una final que terminó extendiéndose hasta los tiempos extra y posteriormente a la definición por penales.

A pesar del desafortunado cierre individual, su participación durante el torneo fue importante para el camino de México rumbo al campeonato. La defensora tuvo actividad desde la fase de grupos y fue considerada dentro del cuadro mexicano durante la competencia, incluida su titularidad frente a Colombia en la primera etapa del certamen.

México derrota a Colombia y se queda con el oro

La final se mantuvo sin anotaciones durante los 90 minutos, por lo que fue necesario disputar tiempos extra. Colombia consiguió adelantarse en la recta final, pero México encontró el empate 1-1 por conducto de Ana Mendoza y llevó la definición hasta los penales.

Desde los once pasos, las mexicanas fueron más efectivas y terminaron imponiéndose 4-2 para conquistar la medalla de oro.

Bernal vital para el oro

De esta manera, Karol Bernal regresa de Santo Domingo como campeona centroamericana y medallista de oro , formando parte de una Selección Mexicana que consiguió superar un complicado torneo hasta quedarse con el campeonato.

Aunque la molestia en la rodilla le impidió mantenerse sobre el terreno de juego durante la final, la duranguense formó parte del proceso que llevó al Tricolor hasta el partido por el título y cerró su participación en Santo Domingo 2026 con la máxima presea disponible, la medalla de oro.