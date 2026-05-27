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Kenia Alonso Hernández celebra sus dos años de vida

La pequeña estuvo rodeada de familiares y amigos, que hicieron de la fiesta un momento especial.

Kenia Alonso Hernández celebra sus dos años de vida

Kenia Alonso Hernández celebra sus dos años de vida

DANIELA L. ALMAGUER
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Rodeada del cariño de su familia y seres queridos, la pequeña Kenia Alonso Hernández celebró sus primeros dos años de vida con una alegre fiesta temática de “Minnie Mouse”, personaje que inspiró cada detalle de este gran festejo.

Sus papás, Guadalupe Hernández y Luis Enrique Alonso, organizaron una colorida piñata en la que predominó la decoración en tonos rosa, moños, globos y elementos inspirados en la famosa ratoncita, creando un ambiente lleno de alegría y diversión para la festejada.

Durante la celebración, Kenia disfrutó de una tarde muy especial acompañada por familiares y amistades cercanas, quienes compartieron con ella momentos entrañables entre fotografías, juegos, dulces y la tradicional partida de pastel y piñata.

Además de este festejo familiar, la pequeña también tuvo un segundo cumpleaños en su guardería “Yampi”, donde convivió con sus compañeritos y maestras en una mañana llena de sonrisas y sorpresas.


Sin duda, fueron dos celebraciones llenas de cariño y detalles inolvidables para la pequeña Kenia, quien recibió múltiples muestras de afecto y buenos deseos.


¡Felicidades!


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Sociales El Siglo de Durango cumpleaños Kenia Alonso Hernández Kenia, pequeña, Hernández, cariño

               

                
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