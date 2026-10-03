'Kícham' cierra temporada este domingo en el Teatro Ricardo Castro

La Compañía Korián llegará este domingo al cierre de la temporada 2026 de “Kícham”, un espectáculo interdisciplinario que durante esta semana ha llevado al escenario del Teatro Ricardo Castro una propuesta renovada de folklore, danza, canto y lírica, inspirada en elementos que forman parte de la cultura e identidad de Durango.

Bajo la dirección de Juan Pablo Ayón Lugo, esta nueva edición presenta segmentos y cuadros renovados respecto a temporadas anteriores, con una producción que busca conservar las raíces que distinguen al espectáculo y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia escénica diferente.

A través de la danza, el canto y la lírica, “Kícham” construye un recorrido escénico por distintas manifestaciones vinculadas con el folklore duranguense. La renovación de sus cuadros permite que la Compañía Korián conserve la esencia del espectáculo mientras incorpora nuevos elementos a una propuesta que ha buscado acercar al público a las tradiciones y expresiones artísticas de la región.

La temporada 2026 inició el pasado miércoles y continuó con funciones este viernes y sábado. El último encuentro con el público será este domingo a las 20:00 horas, cuando artistas de distintas disciplinas vuelvan a ocupar el escenario del Teatro Ricardo Castro.