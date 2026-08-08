Kylie Minogue se une a Madonna en nuevo sencillo

Madonna y Kylie Minogue finalmente se unieron para lo que solo puede describirse como la colaboración que el mundo ha estado esperando, y un sueño de baile hecho realidad.

Y es que después de presentar a los fans Club Confessions de Madonna (presentado por MISTR) en el WorldPride de Ámsterdam, la colaboración tan rumoreada fue finalmente confirmada.

Kylie se unió a Madonna en el escenario para una actuación sorpresa, estrenando “Love Sensation (Afterhours Mix) – Madonna & Kylie” ante una multitud que abarrotaba el evento más codiciado del festival. Producido por Stuart Price, el esperado tema se lanzó en todo el mundo este viernes.

La colaboración llega tras el éxito de “Love Sensation”, que alcanzó el número 1 en la Radio Dance el viernes, impulsando aún más el impulso detrás de Confessions II de Madonna, uno de los álbumes más celebrados y aclamados por la crítica del año.

Esto sigue a “I Feel So Free”, el primer adelanto de la nueva música del álbum, que anteriormente alcanzó el número 1 en la misma lista.

Con éxitos número 1 en la música dance que abarcan cinco décadas consecutivas y más números 1 en las listas de baile que cualquier otro artista en la historia, Madonna continúa no solo dominando, sino redefiniendo y dando forma a la cultura dance global que ella ayudó a crear.