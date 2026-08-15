LA 2028: ¿qué necesita la Selección Mexicana Femenil de Flag Football para clasificar?

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football todavía mantiene en sus manos la posibilidad de conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pese a haber caído en las semifinales del Mundial de la especialidad que se disputa en Düsseldorf, Alemania.

El conjunto tricolor perdió 20-6 frente a Canadá, resultado que terminó con sus aspiraciones de disputar el título mundial y, en primera instancia, parecía alejarlo del boleto olímpico directo. Sin embargo, la clasificación de Estados Unidos a la final abrió una nueva posibilidad para México.

Debido a que el conjunto americano ya tiene garantizada su presencia en LA2028 por ser el país anfitrión, la plaza olímpica que podía obtener mediante el Mundial quedó disponible. Por ello, el partido por el tercer lugar entre México y Gran Bretaña tendrá un premio mucho mayor que la medalla de bronce .

¿Qué necesita México para clasificar a LA 2028?

El escenario para la Selección Mexicana es directo, debe derrotar a Gran Bretaña en el partido por el tercer lugar para asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Mundial de Flag Football otorgaba dos plazas olímpicas por rama. México tenía inicialmente la oportunidad de conseguir una de ellas avanzando a la final, pero la derrota frente a Canadá obligó al combinado nacional a depender del resultado de la otra semifinal.

Estados Unidos terminó derrotando a Gran Bretaña y avanzó a la disputa por el campeonato . Así, las mexicanas no necesitan hacer cuentas adicionales ni depender de otro resultado, si vencen a Gran Bretaña, estarán en los Juegos Olímpicos de 2028.

¿Cuándo juega México contra Gran Bretaña?

El encuentro entre México y Gran Bretaña se disputará este domingo 16 de agosto, durante la última jornada del Mundial de Flag Football 2026 en Düsseldorf.

El partido está programado para comenzar a las 05:30 horas, tiempo del centro de México , y definirá tanto al ganador de la medalla de bronce como al equipo que obtendrá la plaza disponible para Los Ángeles 2028.

En caso de derrota, el sueño olímpico tampoco terminaría definitivamente. La Selección Mexicana todavía tendría otra posibilidad de buscar la clasificación mediante un torneo continental previsto para 2027, aunque la Federación Internacional de Futbol Americano todavía deberá definir los detalles de esa competencia.