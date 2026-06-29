La 79 Muestra Internacional de Cine llega a Durango con funciones gratuitas

Los amantes del séptimo arte en Durango tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de algunas de las producciones más destacadas del cine contemporáneo con la llegada de la 79 Muestra Internacional de Cine, un evento organizado por la Cineteca Nacional que recorrerá distintos estados del país y que tendrá como sede la Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Del 2 al 9 de julio, el público podrá asistir de manera gratuita a una selección de películas internacionales que han formado parte de algunos de los festivales de cine más importantes del mundo, acercando a los espectadores duranguenses propuestas cinematográficas de gran reconocimiento.

Una semana dedicada al cine internacional

La Filmoteca UJED destacó que esta muestra es considerada uno de los encuentros cinematográficos más importantes del país y busca acercar al público mexicano a historias provenientes de distintas culturas, estilos y géneros.

Durante siete días, los asistentes podrán conocer producciones recientes que han sido reconocidas por la crítica especializada y que representan algunas de las mejores propuestas del panorama cinematográfico internacional.

Las funciones se realizarán a las 19:00 horas en el Museo Regional Ángel Rodríguez Solórzano (Museo del Aguacate UJED) y todas serán con entrada libre.

La cartelera quedó conformada de la siguiente manera:

Jueves 2 de julio: Un hogar tras las rejas.

Viernes 3 de julio: El amor que permanece.

Sábado 4 de julio: Cobre.

Lunes 6 de julio: Gracias por operar nuestro banco.

Martes 7 de julio: Expulsado del paraíso.

Miércoles 8 de julio: Magallanes.

Jueves 9 de julio: Amor (Sexo-Sueño).

Cada una de estas cintas cuenta con una propuesta distinta, ofreciendo al público historias que abordan temas sociales, familiares, políticos y humanos desde diferentes perspectivas culturales.

Una colaboración para acercar el cine a Durango

La llegada de la 79 Muestra Internacional de Cine a Durango es resultado del trabajo conjunto entre la Filmoteca UJED, la Cineteca Nacional y Centro Revueltas Core, instituciones que buscan fortalecer la oferta cultural en el estado y promover el acceso al cine de calidad.

Al tratarse de un evento con acceso gratuito, la muestra se perfila como una de las actividades culturales más importantes del inicio de julio en Durango, ofreciendo durante una semana un recorrido por algunas de las producciones más relevantes del cine internacional reciente.