La Academia Cesaretti prepara su tradicional 'Concierto de verano'

La Academia Cesaretti regresa al Teatro Ricardo Castro con su tradicional “Concierto de verano”, una presentación que ofrecerá un recorrido por grandes obras de la música universal, interpretadas por alumnos en un espectáculo sinfónico y coral pensado para disfrutarse en familia.

Más que una exhibición artística, el concierto representa el resultado de meses de formación musical y el compromiso de una institución que, desde hace años, ha encontrado en la música una herramienta para transformar vidas.

Para la directora de la academia, Clementina Cesaretti, la enseñanza musical trasciende el aprendizaje de un instrumento y se convierte en un espacio de formación integral.

“Un artista difícilmente se convertirá en un delincuente”, afirmó en un comunicado, al destacar que la práctica musical fomenta valores como la disciplina, la sensibilidad, el trabajo en equipo y la perseverancia, ofreciendo a niñas, niños y jóvenes un proyecto de vida basado en el arte.

REPERTORIO COMPLETO

El programa incluirá obras de reconocidos compositores como Johannes Brahms, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet y Giuseppe Verdi, además de piezas que han conquistado al público de distintas generaciones, entre ellas Can Can, Danza Húngara No. 5, Marcha de los Toreadores, La Bella y la Bestia, Libre Soy y la vibrante Conga del Fuego Nuevo.

El emblemático Teatro Ricardo Castro será nuevamente el escenario de esta gala musical, un recinto cuya acústica y belleza arquitectónica brindarán el marco ideal para que el público disfrute de cada interpretación.

Cesaretti explicó que el concierto se realizará al mediodía, el próximo domingo, siguiendo la tradición internacional de los conciertos matiné, un formato concebido para acercar la música de concierto a públicos de todas las edades y facilitar la asistencia de las familias. Los boletos tienen un costo de 100 pesos y pueden adquirirse en la taquilla del recinto.