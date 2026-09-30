La Academia Reyes destaca en la Copa Hawks de básquetbol en Durango al ganar cuatro títulos

La Academia de Básquetbol Reyes concluyó su participación en la Copa Hawks, certamen disputado en el Colegio Americano, con un saldo de cuatro títulos en seis categorías disputadas. La delegación duranguense compitió en modalidades infantiles y juveniles frente a diversos cuadros regionales, registrando actividad en las ramas femenil, varonil y mixta.

Con ánimo de campeón

Las escuadras que obtuvieron el campeonato en sus ramas fueron las divisiones 2015-2016 Femenil, 2015-2016 Varonil, 2012-2013-2014 Femenil y 2009-2010-2011 Femenil. En cada una de estas categorías, los equipos sostuvieron una serie de encuentros directos a lo largo de la fase regular hasta acceder a las finales y asegurar la primera posición.

Por otro lado, la representación de la academia se completó con los cuadros de las categorías 2018-2019 Mixto y 2017 Varonil. Aunque estas dos plantillas de menor edad no alcanzaron el primer lugar de la competencia, cubrieron la totalidad de los partidos programados dentro de sus respectivas fases de grupos en la duela.

Rumbo a los siguientes retos

El trabajo en la banca estuvo bajo la dirección general de Joel 'Sugar' Ortiz como entrenador principal, coordinando el planteamiento del torneo junto a los estrategas César Keller, Antonia de la Cruz y Erika Pérez. El cuerpo técnico administró las rotaciones de jugadores y las decisiones tácticas durante cada uno de los partidos disputados.

La actividad en el certamen reunió a diversos clubes de la entidad durante las jornadas del fin de semana, donde la efectividad en tiros de campo y el trabajo defensivo resultaron determinantes para que los cuatro conjuntos campeones mantuvieran la ventaja en el marcador durante las rondas eliminatorias y las finales del torneo.

Tras concluir las acciones en la sede escolar, la organización deportiva dio por finalizada esta etapa competitiva dentro del básquetbol infantil duranguense. Las categorías participantes volverán a sus entrenamientos habituales para mantener el ritmo de juego con miras a las próximas competencias regionales programadas dentro del calendario local de la disciplina.