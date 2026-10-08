La aplicaron una inyección tras un fuerte dolor en la zona genital; horas después murió, pasó en Durango

Un joven de 27 años de edad falleció la madrugada de este jueves en el Hospital Integral del municipio de Nuevo Ideal, luego de ser ingresado por un cuadro agudo de malestar físico.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando el joven, identificado como Jonathan, de 27 años y con domicilio en la cabecera municipal, fue trasladado de urgencia tras presentar dolores agudos en la zona de la entrepierna, sin que los esfuerzos médicos lograran reanimarlo tras su ingreso.

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De acuerdo con las versiones de los familiares, la tarde del miércoles el joven se encontraba en su domicilio, en la colonia La Magdalena, de la cabecera municipal de Nuevo Ideal, cuando en un momento determinado se empezó a sentir dolor en sus genitales, por lo que de inmediato lo trasladaron a recibir atención médica al nosocomio en mención, donde le aplicaron una inyección de dexametasona, dándolo de alta a las 23:15 horas.

Ya durante la madrugada del jueves, volvió a sentirse mal y lo trasladaron a la Cruz Roja a recibir atención médica, pero no les abrieron; por lo que pidieron auxilio a una unidad de Policía Municipal para trasladarlo nuevamente al Hospital Integral, lugar donde ingresó ya sin signos vitales.

Entre las versiones ofrecidas a las autoridades se indicó que padecía de ataques epilépticos y era tratado en la ciudad de Durango, además de que padecía de alcoholismo aproximadamente desde hace dos años.

Las autoridades ministeriales tomaron conocimiento del deceso y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar con precisión la causa clínica de la muerte, integrando los antecedentes médicos proporcionados por sus familiares.