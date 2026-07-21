La Arrolladora Banda El Limón hace vibrar el Auditorio Telmex con 'sold out'

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las agrupaciones más importantes del regional mexicano. La banda logró un rotundo sold out en el Auditorio Telmex de Guadalajara, donde miles de fanáticos fueron testigos de una presentación que se extendió por más de cuatro horas y estuvo cargada de éxitos, emociones y momentos inolvidables.

Durante la velada, el público respondió de principio a fin interpretando cada uno de los clásicos que han marcado la trayectoria del grupo, así como sus temas más recientes. La conexión con los asistentes quedó reflejada en un recinto completamente entregado, donde jóvenes y familias convivieron en una misma celebración musical, confirmando que el legado de La Arrolladora continúa conquistando nuevas generaciones.

Una gira que no deja de sumar éxitos

La noche también estuvo marcada por momentos especialmente emotivos. Familiares de algunos de los vocalistas subieron al escenario para compartir la celebración, mientras decenas de seguidores sorprendieron a la agrupación con regalos y manualidades elaboradas especialmente para ellos, un gesto que evidenció el estrecho vínculo que mantienen con su público.

El concierto también sirvió para reforzar el éxito de "Ni siquiera somos amigos", sencillo que rápidamente se ha convertido en uno de los momentos más esperados durante sus presentaciones y que confirma el gran momento creativo que vive la agrupación.

Con este nuevo lleno total, La Arrolladora continúa fortaleciendo el éxito de su gira "¿Dónde Estabas Tú?", la cual seguirá recorriendo distintas ciudades del país. La próxima cita será el 23 de octubre en la Arena Ciudad de México, donde la banda buscará repetir la historia ante miles de seguidores que esperan otra noche llena de nostalgia, fiesta y grandes éxitos.