La artista zacatecana Susana Salinas expone en Durango 'IMAGOS'

La artista plástica zacatecana Susana Salinas inauguró “IMAGOS” en la sala Ignacio Asúnsolo del Museo Francisco Villa, esto como parte de la programación del Festival Revueltas 2026.

La apertura reunió a integrantes de la comunidad artística, invitados especiales y público interesado en conocer una propuesta pictórica que aborda temas como la memoria, la infancia, los vínculos afectivos y las experiencias que contribuyen a la construcción de la identidad.

Durante la inauguración, Susana Salinas expresó su agradecimiento por la recepción del equipo del Museo Francisco Villa y del público duranguense, así como su satisfacción por presentar su trabajo en este espacio dedicado a la difusión de las artes.

TRAS LA MUESTRA Y LA ARTISTA

A través de “IMAGOS”, Salinas propone una exploración simbólica de las experiencias que acompañan a las personas desde la infancia y que adquieren nuevos significados con el paso del tiempo. Las obras invitan al público a reflexionar sobre la influencia de los recuerdos y los afectos en la manera de sentir, establecer vínculos y comprender el entorno, al tiempo que abren distintas posibilidades de interpretación.

Como parte de las actividades complementarias a la exposición, durante dos días, la artista realizó un proceso pictórico en vivo en la sala Ignacio Asúnsolo, con la participación de estudiantes de distintos niveles educativos. Durante estas jornadas, los alumnos tuvieron la oportunidad de observar de cerca el desarrollo de una obra y conocer aspectos del proceso creativo de la artista.

Con 26 años de trayectoria, la artista desarrolla una práctica principalmente figurativa, en la que recurre a símbolos y metáforas visuales para construir narrativas relacionadas con la feminidad, la memoria y las emociones.

Su trayectoria comprende 20 exposiciones individuales en México y Estados Unidos, además de reconocimientos como el Premio Estatal de la Juventud en Artes, Zacatecas, en 2010, y el primer lugar de la II Bienal Olga Costa, en Guanajuato, en 2021.