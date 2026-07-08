La autocracia como respuesta de la soberanía

Ya no se trata de casos aislados de políticos que por elmanejo impropio de recursos del Presupuesto Federal se filtren a losmedios de comunicación y Redes Sociales, si no a la forma en la que han estado ejerciendo sus “funciones” bajo la utopía de la lealtad al partido en el poder. Términos como identidad y orgullo nacional se están vulnerando severamente, desafían la confianza de gran cantidad de instituciones, ciudadanos y visitantes extranjeros que han confiado en nuestro país. EdgarMorín pronunció la siguiente frase de símismo enMis Demonios: “Somos donde no estamos y no estamos donde somos”.

Sería sencillo sumarme al alud de felicitaciones por el discurso pronunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo el 2 de octubre, síntesis de su primer año de gobierno, en donde señaló rutas que sería injusto no subrayar: “En éste México nuevo la honestidad no es la excepción, es la regla y quien traicione al pueblo enfrenta la justicia”. Esta metáfora no encuentra eco en la estructura ideológica del partido en el poder, contiene un ataque contra el pensar y el actuar de buena cantidad de Funcionarios avalados porMorena, no era necesario recordarlo en el Informe de Gobierno, si no que ya es del conocimiento de la opinión pública y señalado por los Servicios de Inteligencia de los Estados Unidos: la participación de oficiales de la Marina en el huachicol fiscal causó una tormentamediática que aún no es posible dimensionar con todas sus consecuencias.

La promesa de la Presidenta de hacer cumplir la justicia y erradicar la corrupción pasará por pruebasmuy difíciles que se habrán de reflejar en su segundo año de gobierno, sobre todo su liderazgo y la fuerza del Estado, una concepción no solo filosófica, si no política, que parece desintegrarse frente a los nuevos protagonismos como el de Donald Trump. El Concepto de Estado fue la formamás cercana que conoció el hombre para recrear la libertad natural, precisamente por este motivo se requiere que el Estado defienda la seguridad ciudadana, ya que el individuo carece de libertad en el momento en que las amenazas arrebatan su propiedad y el libre tránsito, así como la paz y la seguridad.

Lamentablemente en el caso deMéxico, la corrupción y la violencia son el talón de Aquiles en la intervención del Estado para el freno de los abusos y la impunidad, bajo la convicción de que un sistema de poder se legitima así mismo promoviendo autoridad y valores con todo lo que postula y está de acuerdo, sin subterfugios de populismo como los tubos de ensayo que redactaron varios gobiernos autoritarios; “Ninguna libertad para los enemigos de la libertad” al referirse al capitalismo, impusieron su modelo bajo una serie de afirmaciones: Culpar al intervencionismo estatal de las crisis económicas, culpar del desempleo a las rigideces laborales, culpar de las crisis del medio ambiente a las privatizaciones.

En relación a la violencia se ha visto actuar de formas diversas, la última muestra fueron los ataques de grupos delincuenciales en lamarcha del 2 de octubre para recordar la injusticia del 68, en ésta ocasión fueron agredidos los policías de la Ciudad de México resultando más de 90 lesionados y algunos, permanecen en centros hospitalarios con diagnósticos reservados, por cierto, una actuación por demás inexplicable de los mandos de seguridad fue ordenarles no defenderse, lo que dimensiona la naturaleza y alcances de inferioridad en una orden que no es posible obedecer.

Frente a grupos tan violentos, a esto se sumaron el uso de explosivos, robos a comercios y joyerías, y lesiones a ciudadanos que sin imaginar lo que se estaba preparando, estuvieron en el lugar equivocado. Ya existe una verdadera preocupación de gran cantidad de sectores por la falta de resultados en materia de seguridad y se empieza a notar a partir de ciertos llamados a la reflexión y a la unidad.

Lo que llamó por igual la atención, fue que como país estamos económicamente bien, frente a indicadores que demuestran lo contrario, la disminución de la inversión Pública, el bajo crecimiento del PIB y el incremento del Gasto en materia de Política Social. No se mencionan aún los criterios de planeación que tendrán que concluir con una Reforma Fiscal para evitar una crisis. En la década de los años treinta los países de occidente sufrieron la más grave crisis económica conocida hasta esa fecha: La Gran Depresión afectó todos los sistemas económicos, elmarginalismo no estaba capacitado para explicar ese fenómeno. En 1936 J. M. Keynes publicó su Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, el Libro que sin duda alguna influyó de forma más profunda en la forma de vida de las Sociedades Industriales. Cito de esta obra la Dirección de Keynes hacia la Ciencia Económica: “Cuando las expectativas de los Empresarios son favorables, grandes volúmenes de producción provocan una fase expansiva. Cuando las expectativas son desfavorables la contracción de la Demanda puede provocar una crisis”.

De todo esto se desprende el enorme desafío del segundo año de gobierno, Claudia Sheinbaummarcó una línea, que lo entiendan los militantes de Morena es complejo y lejano. La corrupción y la impunidad parecen haber llegado para quedarse, por lo menos, es la percepción de una gran mayoría de la población.

Ernst Cassirer, Sociólogo y filósofo judío de origen prusiano (1874-1945) resume, con precisión magistral, los símbolos del lenguaje en las conductas políticas. En toda la historia de las civilizaciones quienes han ostentado el poder, crearon sus propias definiciones en términos de cultura o defensa, por ello el lenguaje ha sido el arma más poderosa para convocar y convencer.

En México, la Presidenta Claudia Sheinbaum está entrando al círculo de los gobiernos autócratas bajo el impacto de la defensa de la soberanía. Desde luego que tiene su lógica necesaria y aprobatoria con una hipótesis desde mi punto de vista, contraria, porque se ha convertido en el Principio Rector de su política exterior frente a los Estados Unidos, las ideas y amenazas de Donald Trump, las estrategias de la seguridad de Demócratas y Republicanos, a quien como nunca les urge la protección fronteriza con nuestro país.

Esta condición crea un riesgo para la 4T y la idea de seguir apoyando la transformación bajo una geopolítica que tiene todos los elementos para imponer sus condiciones aún con la intervención de organismos internacionales.

En la capacidad de reacción de la Presidenta de la República está no solo la continuidad de su poder, si no el futuro económico y educativo de miles de jóvenes mexicanos y de la posibilidad de escenarios con horizontes de esperanzas y realidades.