La banda de moebius del Crimen Organizado

De acuerdo con el Departamento de Estado del gobierno estadunidense el Cartel Jalisco Nueva Generación ya tiene un sucesor. No pasaron cuatro meses de la captura, abatimiento y espectacular entierro de Nemesio Oceguera, “El Mencho” y ya hay, dicen, un nuevo capo, también perseguido por la justicia del país vecino e incluso su cabeza ya tiene precio de cinco millones de dólares. Se trata de Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, hijastro de “El Mencho” y miembro de la dinastía de los Valencia. En México, por supuesto, la Fiscalía General de la República, no ha dicho nada el respecto: están muy ocupados defendiendo a los suyos e investigando quién se llevó al “Mayo” Zambada.

Ante una noticia como esta las preguntas obligadas son ¿de qué sirvió detener y abatir al “Mencho”? ¿Qué cambió después de ese domingo negro que costó decenas de vidas de elementos de la Guardia Nacional, ciudadanos inocentes y miembros del cartel; cientos de millones de pesos en autos, camiones y tiendas incendiadas; miles de millones de pesos en pérdidas económicas? ¿Realmente se debilitó al Cartel o solo se reacomodó? ¿Quedó conjurado con esto una posibilidad de ruptura?

Los datos sobre el efecto Mencho son bastante contradictorios y por supuesto muy difícil de establecerlos como causales. No ha habido, en estos 130 días, ninguna acción importante contra el lavado de dinero del cartel ni contra la estructura política, policiaca y judicial que sostiene al grupo delictivo, ni siquiera contra los que aparecieron en las nóminas, como si el problema hubiera sido el líder y sólo el líder. Las autoridades estadounidenses presumen que ha bajado la entrada de fentanilo por la frontera sur “como nunca” (aunque ya sabemos que en la era Trump todo es “como nunca”); se han dado decomisos muy importantes en puertos y rutas, el más reciente de más de 1,800 kilos de cocaína en Lázaro Cárdenas, presuntamente propiedad del cártel Nueva Generación, y hay una reducción sustancial de homicidios en todo el país y particularmente en Jalisco.

Al mismo tiempo, en estos meses posteriores a la muerte del líder del cartel se ha incrementado el delito de extorsión; hay un mayor control territorial y de las prisiones por parte del grupo delictivo y, lo más triste, hay un incremento de las desapariciones en los meses de mayo y junio en Jalisco, particularmente de jóvenes.

La presión estadounidense y el cambio de política del gobierno federal respecto a los grupos del crimen organizado han reducido el negocio de producción y tráfico de drogas, así como las muertes por sobredosis, particularmente de fentanilo.

En la banda de moebius del crimen organizado los liderazgos se renuevan generacionalmente, el tipo de delitos se adapta al momento -hoy son las clases medias mexicanas las que aportan gran parte de la renta, ponen los muertos y sufren las desapariciones- y hay una gran capacidad de adaptación a los gustos del mercado. Lo que no cambia en esta banda sin fin es la estructura político-empresarial que lo sostiene.