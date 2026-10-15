‘La caída del Mayo’, la nueva docuserie de Netflix: ¿de qué tratará y cuándo se estrena?

La historia detrás de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los narcotraficantes más buscados durante décadas, llegará a Netflix con una serie documental que buscará reconstruir cómo terminó en manos de las autoridades estadounidenses y qué papel habría desempeñado la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán en este episodio.

Con el título de “La caída del Mayo”, la producción abordará el ascenso del exlíder del Cártel de Sinaloa, su influencia dentro del crimen organizado y las circunstancias que rodearon su captura en julio de 2024.

A través de testimonios, material fotográfico y recreaciones, la series buscará ofrecer una mirada más amplia sobre uno de los casos que sacudieron al narcotráfico mexicano en los últimos años.

¿De qué tratará ‘La caída de El Mayo’ en Netflix?

Uno de los temas centrales será la detención de Zambada García, quien durante más de cuatro décadas logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades, mientras consolidaba su posición dentro del Cártel de Sinaloa.

La producción retomará los acontecimientos del 25 de julio de 2024, cuando el narcotraficante fue detenido en Estados Unidos junto a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, después de que ambos llegaran en una aeronave privada a la zona de El Paso, Texas.

El episodio generó muchas preguntas sobre cómo se concretó la captura del capo, que había permanecido oculto durante años. Entre las principales versiones se encuentra la posibilidad de que Zambada fuera llevado hasta territorio estadounidense mediante un engaño o una traición de personas cercanas a la familia Guzmán.

La serie busca explorar estas circunstancias, sin dejar de lado la trayectoria del capo, sus vínculos con otros integrantes de la organización criminal, y la presunta corrupción de funcionarios que habrían permitido mantener su estructura durante tanto tiempo.

Testimonios y material inédito

“La caída del Mayo”, dirigida por el periodista estadounidense Darren Foster y el cineasta mexicano Miguel Fernández Flores, reunirá las voces de periodista, personas relacionadas con el caso y otros perfiles que conocen el funcionamiento del crimen organizado.

Entre los participantes se encuentra María Scherer Ibarra, quien tuvo contacto con Zambada semanas antes de su detención. También aparece Ismael Bojórquez, director editorial del medio sinaloense Ríodoce.

El tráiler publicado por Netflix este jueves combina entrevistas con imágenes de archivo, paisajes de Sinaloa y recreaciones asociadas con los acontecimientos que llevaron a la caída del narcotraficante.

¿Cuándo se estrena la docuserie en Netflix?