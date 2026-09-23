La cantante duranguense Citlali del Carmen Félix Rodríguez alista nuevo álbum

La cantante duranguense Citlali del Carmen Félix Rodríguez prepara un nuevo capítulo en su trayectoria con la grabación de un álbum que busca reafirmar la amplitud de su propuesta artística. Bajo la producción de Sergio y Jesús Vera, la intérprete trabaja en un material que contempla 12 temas que transitan entre el bolero, la balada, el pop y los clásicos internacionales, en una producción que refleja la versatilidad que ha distinguido su carrera desde sus primeros años de formación vocal.

Entre las canciones que forman parte de este proyecto se encuentran “Memories”, “Amigos no por favor”, “Así fue”, “Doesn’t in the Wind”, “Recuérdame”, “Vamos a platicar”, “All of Me”, “Si nos dejan”, “My Heart Will Go On”, “Cómo pagarte”, “Llama por favor” y “Tata Dios”, un repertorio que pone de manifiesto su facilidad para moverse entre distintos géneros e idiomas.

Una voz sin etiquetas

A sus 25 años, Citlali del Carmen ha construido una identidad artística que evita las clasificaciones rígidas. Lo mismo interpreta rock and roll, regional mexicano y boleros que se adentra en el repertorio lírico, incluso con fragmentos de “La flauta mágica”, de Wolfgang Amadeus Mozart, gracias a su dominio del alemán.

Además, interpreta canciones en inglés, francés, portugués y español, una cualidad que ha convertido su voz en una herramienta capaz de transitar entre públicos y estilos muy distintos. Esa amplitud también será uno de los sellos de la nueva producción que actualmente se encuentra en proceso de grabación.

La cantante comenzó a cantar desde los 10 años y, a partir de los 14, emprendió una preparación formal con el maestro Ramón Aguirre, formación que más tarde continuó bajo la dirección de la maestra América García. Con el paso de los años, esa preparación se ha reflejado en una trayectoria que suma siete producciones discográficas.

Una nueva etapa musical

En sus primeros trabajos colaboró con el ingeniero Roberto Flores Ávalos, mientras que actualmente desarrolla esta nueva producción bajo la dirección de Sergio y Jesús Vera. El proyecto también contempla composiciones de su padre, Gerardo Félix, además de una ambiciosa versión de “Las vírgenes del Sol”, el emblemático tema popularizado por la soprano peruana Yma Sumac.

La nueva producción representa una etapa de evolución dentro de su carrera, al reunir canciones de diferentes procedencias y estilos en un mismo proyecto. Aunque el álbum todavía se encuentra en grabación y aún no ha salido a la luz, los temas contemplados permiten anticipar una propuesta en la que la cantante continuará explorando las posibilidades de su voz.

Escenarios en su trayectoria

La cantante ha llevado su música a algunos de los principales recintos culturales de la entidad, entre ellos el Teatro Ricardo Castro, el Teatro Victoria, la Casa de la Cultura y el Teatro de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Su trabajo también ha llegado a la televisión y la radio locales, consolidando una presencia constante que ha acompañado su crecimiento artístico.

Con este nuevo proyecto todavía en construcción, Citlali del Carmen mantiene una propuesta basada en la técnica, la exploración musical y el respeto por repertorios de distintas épocas y estilos.

La producción representa así un nuevo paso en una trayectoria que continúa creciendo.