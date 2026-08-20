'La Captura': ¿Cuándo se estrena la nueva película sobre 'El Chapo' Guzmán en Netflix?

Desde mayo Netflix había anunciado una nueva película que habla sobre Joaquín "El Chapo" Guzmán y sus años como líder del Cártel de Sinaloa, sin embargo, a diferencia de las series u otros contenidos, esta vez desde la perspectiva de las corporaciones de seguridad.

Hasta entonces, solo se conocía que se llama "La Captura" y está protagonizada por los actores Alfonso Herrera y Noé Hernández , quienes tendrán el papel de dos polícas.

Bajo la producción de Darco Films y la dirección de Chava Cartas, esta película llega 10 años después de la segunda recaptura de Guzmán Loera en un hotel de Los Mochis, Sinaloa, tras la Operación Cisne Negro encabezada por el Ejército y la Marina.

En palabras de la prensa experta en el entrenimiento, este contenido representa una nueva forma de contar las historias que aquejan al país en temas de crimen organizado, sin embargo, del lado de quienes aportan para que esto termine.

¿De qué trata "La Captura"?

La trama de esta historia se centra en una carretera de Sinaloa, donde mientras dos agentes federales realizan un recorrido de rutina, les toca inspeccionar un vehículo que les habían reportado como robado.

Arturo Carmona y Héctor Rosales piden al conductor detenerse para revisarlos, pero luego descubren que uno de los ocupantes des Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Sin embargo, esto se vuelve más que una "revisión" y se convierte en una situación que mantendrá al límite a ambos policías, pues tendrán que tomar una decisión para cambiar su vida: aceptar un soborno y dejar que el líder del Cártel de Sinaloa escape, o cumplir con su deber, aunque implique enfrentarse a los hombres de este narcotraficante.

¿Cuándo y a qué hora se estrena?

La película llegará al catálogo de Netflix este viernes 21 de agosto y podrá verse a partir de la 1:00 horas (tiempo del Centro de México).

Tras el anuncio, se ha generado mucha expectativa entre los suscriptores de esta plataforma de streaming, pues su director y productor han mencionado que "es una historia de héroes mexicanos que, en medio de un sistema que hace casi imposible hacer lo correcto, eligen lucha e intentarlo".