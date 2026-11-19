Con el frío ya presente en muchas zonas de México, se acerca una de la temporada más especiales para miles de personas: Navidad. Y en preparación a esta celebración especial, se acerca uno de los eventos más esperado por muchos, que es el paso de la Caravana Coca-Cola que inundará de espíritu navideño a algunos estados de México.

La llegada del último bimestre del año representa para muchos el inicio de la temporada navideña, que comienza a sentirse desde el mes de noviembre y comienza a intensificarse mientras se acerca el 24 de diciembre.

Con esta temporada, uno de los eventos navideños más esperados es la Caravana Coca-Cola, que año con año inunda las calles de luces, música y algunos de los personajes más icónicos tanto de la Navidad como de la marca internacional, para que familias puedan disfrutar de un espectáculo especial.

Si bien, este evento es muy esperado por muchos mexicanos, es importante saber que la Caravana Coca-Cola no llega a todas las ciudades ni a todos los estados de México, pues la empresa anuncia únicamente algunas rutas entre los meses de noviembre y diciembre.

¿Qué estados ya confirmaron la Caravana Coca-Cola 2026?

A unas semanas de que comience el mes de diciembre, Coca-Cola México ya anunció uno de los recorridos que hará su Caravana en este 2026, y que será este mismo mes de noviembre.

Se trata de la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, a donde llegará la caravana el próximo domingo 22 de noviembre.

De acuerdo con lo difundido por la misma Coca-Cola México, la Caravana arrancará a las 19:00 horas, en el cruce de avenida Chapultepec y Julián Obregón, para avanzar por la ciudad hasta concluir alrededor de las 22:00 horas en la explanada de los juegos de la Feria.

Aunque no se detalló la ruta exacta que seguirá la Caravana en León, pues únicamente se dio a conocer el punto de partida y de llegada, se espera que en próximos días autoridades y vialidad de la ciudad indiquen qué calles estarán cerradas al paso vehicular por el desfile.

¿Hay más estados confirmados?

Aunque algunas otras ciudades, como Toluca, en el Estado de México, declaró que la Caravana Coca-Cola llegaría también, hasta el momento la empresa no ha confirmado de manera oficial que formará parte de la ruta.

Se espera que en las siguientes semanas se confirmen más sitios que serán visitados por la Caravana Coca-Cola 2026.