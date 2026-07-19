La carpeta 'por si me muero': estos son los documentos que todos deberíamos tener en orden

Una inundación, un incendio, un sismo o una muerte inesperada no son pensamientos agradables, pero considéralo: el tener los documentos importantes en un solo lugar puede ahorrar días de búsquedas, trámites y preocupaciones a nuestros familiares.

En las redes sociales ya le pusieron el apodo de la “carpeta de adulto”, "carpeta de emergencia" o, de forma más directa, la carpeta “por si me muero”. Su objetivo es simple: reunir la información necesaria para hacer frente a una emergencia o resolver asuntos personales, médicos y financieros cuando el titular no pueda hacerlo.

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¿Cuáles documentos debe contener?

En el primer apartado debe identificarse personalmente. En este espacio puedes guardar copias del INE, pasaporte, CURP, acta de nacimiento, RFC, constancia de situación fiscal, número de seguridad social y licencia de conducir. Los originales deben mantenerse bajo protección y solo adjuntarse cuando resulte seguro hacerlo.

También se recomienda preparar una sección con tu información financiera con una relación actualizada de cuentas bancarias, créditos, inversiones y deudas. No hace falta apuntar todos los días los saldos, no, pero sí indicar en qué entidades bancarias están y quiénes aparecen como beneficiarios.

En el caso del patrimonio, se pueden incluir escrituras, contratos de arrendamiento, facturas de automóviles o motocicletas, pólizas de seguro y comprobantes de bienes de importancia. Si se cuenta con un crédito hipotecario o automotriz, es recomendable adjuntar los datos del contrato y comentar si cuenta con algún seguro.

Durante una emergencia también puede ser vital disponer de información médica. Una hoja sencilla debe contener: tipo de sangre, alergias, enfermedades, medicamentos que toma, antecedentes relevantes como padecimientos, institución médica a la cual está afiliado y contactos de emergencia.

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Seguros, testamento e instrucciones

La carpeta debe contener copias de las pólizas de gastos médicos, seguro de vida, seguro de vivienda, servicios funerarios y los teléfonos para solicitar atención. Es importante que los beneficiarios estén al día y que alguien de confianza sepa que tenemos estos documentos.

Si se tiene testamento, se puede dejar asentado ante qué notario fue hecho y dónde se encuentra el documento. Una lista de instrucciones personales puede servir para orientar a la familia, pero no tiene validez legal para sustituir a un testamento.

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Pero cuidado, la carpeta no puede convertirse en regalo para los delincuentes. Nunca guardes sin protección contraseñas bancarias, NIP, códigos de seguridad o llave privada de la e.firma. Lo más sensato es usar un gestor de contraseñas o bien un archivo digital cifrado y contarle a alguien de confianza cómo acceder a él en caso de necesidad.

Por último, guardarlo en una bolsa impermeable, en un sitio conocido por la familia. Puedes conservar una copia digital segura y revisarla, por lo menos, una vez al año.

La idea no es vivir pensando en lo peor, sino dejar todo un poco más fácil para quienes queremos.