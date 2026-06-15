La Carrera Huellitas 6K movió a corredores y mascotas en una mañana de ruta activa

La Carrera Huellitas concluyó con una participación amplia de corredores y dueños de mascotas que recorrieron la ruta marcada en Paseo Las Alamedas. El flujo de asistentes se mantuvo constante desde el arranque, con grupos que se dispersaron rápido y permitieron un avance ordenado. La dinámica pet friendly se reflejó en la presencia de perros de distintos tamaños acompañando a sus dueños.

El recorrido de seis kilómetros se desarrolló sin incidentes relevantes. Las condiciones del trayecto, incluidas algunas subidas, no generaron complicaciones visibles para la mayoría de los participantes. La ruta se mantuvo controlada y con tránsito regulado, lo que permitió que el contingente avanzara sin interrupciones.

Personas y perros salen al trote

La organización reportó una respuesta sólida en inscripciones, tanto en la modalidad virtual como en el registro presencial que se habilitó en el stand de adopciones de Huellitas Dgo A.C. en Petco Paseo Durango. La entrega de kits, que incluía playera, paliacate para mascota, número de corredor y medallas, se realizó conforme a lo previsto y permitió que los participantes iniciaran el recorrido con el material correspondiente.

Foto: Yima Medrano

Durante el desarrollo de la carrera, la presencia de mascotas marcó el ritmo visual del evento. Algunos perros trotaron con soltura, mientras otros avanzaron al paso de sus dueños. La convivencia se mantuvo estable y sin incidentes, con un ambiente que favoreció el desplazamiento de los binomios.

Gran jornada deportiva

En la zona de meta, la llegada de corredores se dio de manera escalonada. La entrega de medallas y accesorios se realizó sin aglomeraciones, lo que permitió una salida rápida de los participantes una vez concluido su recorrido. La operación logística respondió a lo anunciado y no registró retrasos visibles.

Con el flujo de asistentes dispersándose poco después del cierre, la Carrera Huellitas terminó su edición con una participación estable y una ejecución que se mantuvo dentro de lo previsto. El evento cumplió con su objetivo operativo y dejó una jornada centrada en la convivencia entre corredores y mascotas, sin mayor protagonismo de actividades paralelas.