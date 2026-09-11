La carrera rumbo al Óscar ya comenzó: estas son las películas favoritas

Aunque todavía faltan varios meses para que la Academia revele las nominaciones oficiales, Hollywood ya comenzó a mirar hacia la meta. Con el arranque de la temporada de festivales de otoño, las predicciones rumbo a los Premios Óscar 2027 ya circulan por todo Internet y colocan sobre la mesa a los primeros grandes contendientes que buscarán conquistar la estatuilla dorada.

Venecia, Telluride y Toronto volvieron a convertirse en el laboratorio donde nacen las favoritas de la crítica y donde las actuaciones memorables empiezan a construir campañas que pueden cambiar carreras. Este año, sin embargo, la competencia luce especialmente diversa, pues conviven grandes producciones de estudio, propuestas independientes y una sólida presencia del cine internacional.

Nolan, el gran favorito

El nombre que domina las primeras predicciones es el de Christopher Nolan, quien vuelve a la conversación de premios con “The Odyssey”. Tras el impacto que tuvo Oppenheimer, el director británico enfrenta ahora un reto distinto, el de demostrar que puede repetir el fenómeno sin quedar a la sombra de su propio éxito anterior.

La adaptación de la obra clásica de Homero no solo despierta expectativas por su ambición visual, sino también por el peso que suele tener Nolan dentro de la Academia. Aun así, los analistas consideran que el camino no está asegurado, ya que en los últimos años los votantes han mostrado una creciente preferencia por historias más íntimas y producciones de menor escala

Nueva York, el epicentro

Entre los títulos que comienzan a ganar conversación también aparecen películas ambientadas en Nueva York como “Club Kid” y “Paper Tiger”, dos producciones que representan apuestas autorales muy distintas, pero con suficiente personalidad para llamar la atención durante la temporada de festivales.

El otoño también podría significar un momento decisivo para John Malkovich, cuya interpretación en “Wild Horse Nine” ya figura entre las actuaciones que podrían abrirle nuevamente las puertas de la temporada de premios.

Cine independiente sorprende

Como suele ocurrir cada año, el circuito independiente también comienza a construir sus propias historias de éxito. Uno de los casos más llamativos es “Obsession”, una película de terror de bajo presupuesto dirigida por Curry Barker que ha logrado posicionarse como una inesperada contendiente gracias a su recepción crítica y al trabajo de Inde Navarrette, cuyo nombre ya aparece en conversaciones sobre Mejor Actriz.

El fenómeno confirma que la Academia continúa ampliando su mirada hacia géneros que durante décadas fueron ignorados dentro de las categorías principales, una tendencia que ha cobrado fuerza en las últimas ediciones.

Cine internacional gana terreno

Si existe una constante en las primeras predicciones es el creciente protagonismo del cine internacional. Obras como “All of a Sudden” de Ryusuke Hamaguchi, “Fjord” de Cristian Mungiu y “Fatherland” de Paweł Pawlikowski aparecen entre las producciones que podrían romper la barrera del idioma para competir en categorías más allá de Mejor Película Internacional.

Esa apertura refleja la transformación que ha vivido la Academia durante los últimos años, con una membresía cada vez más global y una mayor disposición para reconocer historias provenientes de distintas cinematografías.

Toronto puede cambiarlo todo

Aunque las apuestas ya comenzaron, el Festival Internacional de Cine de Toronto sigue siendo considerado uno de los escenarios más influyentes para definir la carrera hacia el Óscar. Históricamente, su Premio del Público ha servido como un termómetro confiable para anticipar futuras nominadas a Mejor Película.

Mientras continúan las premieres, las ovaciones y las primeras reseñas, la temporada apenas comienza. Lo único claro es que la carrera rumbo a la ceremonia del 14 de marzo de 2027 promete combinar el músculo de los grandes estudios con la fuerza creativa del cine independiente y las producciones internacionales.