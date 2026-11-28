Existe un momento muy especial en la vida de todo aficionado a la astrología, el instante en que recibe su carta natal completa. Todo comienza con curiosidad, empiezas a leer pensando que encontrarás algunas generalidades sobre tu personalidad. Luego llega la sorpresa, porque varias descripciones parecen encajar demasiado bien. Y finalmente aparece esa sensación inquietante que te hace preguntarte: ¿Quién le contó todo esto al universo? Y sientes que, hay algo dentro de ti que sospecha que el cielo te ha estado observando más de lo que imaginabas...

Hay personas que creen que la astrología es una ciencia exacta. Hay personas que creen que es una completa tontería. Y luego están, los que aseguran no creer demasiado... pero en cuanto conocen a alguien, tarde o temprano terminan preguntando discretamente ¿Y tú qué signo eres?

La carta natal es como la fotografía del cielo en el momento exacto en que naciste. Según la astrología, la posición de los planetas, el Sol y la Luna deja una especie de “mapa energético” que describe tu personalidad, tus talentos y tus desafíos.

La mayoría conoce su signo solar. Soy Géminis. Soy Tauro. Soy Cáncer. Soy Picis…. Pero eso es apenas el principio, cuando descubres tu carta natal aparece un universo entero: Tienes Sol en Géminis. Luna en Piscis. Ascendente en Capricornio. Venus en Cáncer. Marte en Virgo. Y de pronto entiendes por qué hablas como locutora de radio, te enamoras de imposibles y haces listas para organizar las listas.

La astrología sostiene que cada planeta representa una parte de nosotros. El Sol es quién eres. La Luna es tu mundo emocional. Mercurio es cómo piensas, la mente y la comunicación. Venus es cómo amas. Marte es cómo actúas. Júpiter, es la expansión, la sabiduría. Urano, la rebeldía, la libertad. Neptuno la espiritualidad, compasión. Saturno es ese maestro cósmico, el sentido del deber, la responsabilidad, que aparece cada cierto tiempo para preguntarte: ¿Ya aprendiste la lección o te la repito? Porque Saturno no da abrazos. Saturno da tareas. Y por último Plutón la transformación y el renacimiento.

Luego está el ascendente. El ascendente es la imagen que proyectas al mundo. Por ejemplo: Una persona con ascendente Capricornio puede parecer seria y organizada. Hasta que la conoces mejor y descubres que por dentro tiene una Luna que llora viendo videos de Punch el changuito japonés que su mamá no lo quería.

La carta natal también tiene casas. Doce casas. Porque aparentemente el universo consideró insuficiente complicarnos con los signos y decidió agregar habitaciones. La casa del dinero. La casa de la pareja. La casa de la familia. La casa de la vocación. La casa de los amigos. La casa de las crisis existenciales de las tres de la mañana. Bueno, esa última no existe oficialmente, pero yo sospecho que sí.

Y luego vienen los aspectos planetarios. También tienen opiniones sobre los otros planetas. Porque según la astrología no basta con que los planetas estén en determinado lugar. Ahí es donde la cosa se pone interesante…

Hay trígonos, sextiles, cuadraturas y oposiciones. Traducido al lenguaje cotidiano: Algunos planetas cooperan. Otros discuten. Y otros llevan años sin hablarse, exactamente igual que en cualquier comida familiar.

Una de las cosas más divertidas de la astrología es que puede explicar prácticamente cualquier conducta humana. Si eres ordenado, tienes mucho Virgo. Si eres desordenado, tienes mucho Piscis. Si eres impulsivo, mucho fuego. Si piensas demasiado, mucho aire. Si eres emocional, mucha agua. Si eres práctico, mucha tierra. Y si eres las cinco cosas al mismo tiempo, necesitas una carta natal completa porque aquí hay material para varias vidas.

Lo más bonito de la astrología quizá no sea predecir el futuro, tal vez sea la posibilidad de mirarnos desde otra perspectiva, es una forma simbólica de preguntarnos quiénes somos, qué repetimos, qué estamos aprendiendo y hacia dónde queremos crecer.

Porque al final, independientemente de que uno crea mucho, poco o nada, la carta natal tiene una función maravillosa: Recordarnos que todos somos una mezcla fascinante de contradicciones. Un poco Sol. Un poco Luna. Un poco caos. Un poco de magia. Y una cantidad considerable de decisiones cuestionables que ningún planeta está dispuesto a asumir como responsabilidad propia. Porque seamos honestos: Mercurio retrógrado podrá explicar muchas cosas... Pero no todas.