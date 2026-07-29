La carta que envió la familia Montoya al gobernador para frenar reubicación del Centauro del Norte

Antes de que el debate sobre la reubicación del Centauro del Norte se diera a conocer a la sociedad de Durango, la familia del escultor Francisco Montoya de la Cruz ya había expresado formalmente su rechazo a cualquier intento de mover la emblemática obra. El 24 de abril de este año, la Fundación Cultural Maestro Francisco Montoya de la Cruz envió una carta al gobernador Esteban Villegas Villarreal en la que solicitó detener la reubicación del monumento ecuestre dedicado a Francisco Villa.

Firmado por Francisco Rugo Montoya Burciaga, hijo del artista duranguense, el documento sostiene que la escultura “fue, es y seguirá siendo de la Ciudad” y que forma parte de la identidad cultural de los duranguenses , además de representar una de las obras más reconocidas del legado artístico de Montoya.

PATRIMONIO Y MEMORIA

La fundación argumenta que el monumento no puede separarse de su contexto original, pues la obra fue concebida como un conjunto integrado por la escultura, el hemiciclo y el entorno urbano que la rodea.

“El diseño de esta escultura y los elementos arquitectónicos incluyendo el hemiciclo que la complementan aunado al paisaje urbanístico, son parte del concepto del Mtro. Montoya”, señala la carta.

Asimismo, advierte que una eventual reubicación podría afectar los derechos de autor de la obra y contravenir los principios de protección del patrimonio cultural establecidos en la legislación estatal.

Otro de los puntos centrales del documento es el cuestionamiento al procedimiento seguido para impulsar una nueva representación monumental de Francisco Villa.

La familia del escultor considera que un proyecto de esta magnitud debió ser revisado por especialistas, autoridades culturales y representantes de la sociedad civil.

FALTA DE TRANSPARENCIA

En la misiva también se solicita hacer públicos los contratos, presupuestos y estudios relacionados con el proyecto.

“Exigimos que se publiciten los contratos que amparan con proveedores, la conveniencia de ésta y el dictamen de impacto presupuestal”, se lee también en el texto.

La fundación también cuestiona la necesidad de reproducir nuevamente la figura del general revolucionario y sostiene que la decisión no estuvo respaldada por una investigación histórica suficiente. “Esta ‘fiebre’ por reproducir la iconografía del Gral. Francisco Villa, no obedece a una investigación histórica” , se menciona en otro de los fragmentos.

GOBIERNO CONTINÚA PROYECTO

Pese a los señalamientos contenidos en el documento, el proyecto no se ha detenido. En distintas declaraciones públicas, el gobernador Esteban Villegas ha reiterado su intención de construir una nueva escultura monumental de Francisco Villa, una obra de aproximadamente 25 metros de altura que, según ha informado, representará una inversión cercana a los 30 millones de pesos.

La carta concluye con una petición para que las autoridades estatales emitan una respuesta por escrito y solicitan una opinión profesional del Consejo de Patrimonio Cultural del Estado.