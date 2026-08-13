La Casa de los Famosos México 2026: ¿Aldo Rendón trabajó con Angélica 'Gaviota' Rivera?

Aldo Rendón se ha convertido en uno de los personajes que más conversación ha generado durante La Casa de los Famosos México 2026, no solamente por lo que ocurre dentro del reality, sino también por las historias que ha compartido sobre su trayectoria dentro del mundo del espectáculo.

Una de ellas involucra directamente a Angélica Rivera, actriz recordada especialmente por interpretar a Teresa Hernández García, mejor conocida como “Gaviota”.

¿Aldo Rendón trabajó con Angélica Rivera?

Y es que sí, si bien Rendón no trabajó propiamente con el personaje ficticio, sí mantuvo durante años una relación profesional cercana con la actriz que le dio vida. Propiamente trabajó como stylist de Angélica Rivera, encargándose de diferentes aspectos relacionados con su imagen y vestimenta. Esta relación profesional terminó convirtiéndose también en un vínculo personal importante para el creador de contenido.

Rendón cuenta con más de 25 años de experiencia dentro de la industria de la moda y el entretenimiento, desempeñándose como stylist, consultor de imagen, conferencista y creador de contenido .

Originario de Culiacán, Sinaloa, a lo largo de su trayectoria ha colaborado con diferentes figuras del espectáculo y marcas de moda.

Rivera habría ayudado a Rendón con sus problemas de alcohol

Durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026, Aldo Rendón habló sobre los problemas de alcoholismo que enfrentó años atrás , mismos que llegaron a poner en riesgo tanto su salud como su carrera profesional.

De acuerdo con lo relatado por el stylist, Angélica Rivera fue una de las personas que intervino para ayudarlo cuando su consumo de alcohol se había convertido en un problema serio. Rendón reconoció, aproximadamente una década después de aquellos acontecimientos, la importancia que tuvo la actriz para que pudiera salir de esa etapa.

Rivera regresó recientemente a la actuación después de un prolongado periodo alejada de las producciones televisivas, mientras que Rendón volvió a colocar su relación con ella bajo los reflectores tras recordar públicamente el apoyo que recibió durante una etapa particularmente difícil de su vida.