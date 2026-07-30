La Casa de los Famosos México 2026: Esta es la lista completa de los primeros nominados 

El pasado domingo 26 de julio comenzó el reality show más esperado en México: La Casa de los Famosos cuarta temporada, en donde 17 estrellas de las redes sociales, la televisión y la música tendrán que permanecer tres meses encerrados y cumpliendo algunos retos.

Desde entonces, los fans de cada uno han comenzado a mostrar su apoyo en redes sociales, sin embargo, para antes de la primera gala de eliminación tendrán que conseguir salvar a su favorito o favorita, pues este miércoles se llevaron a cabo las primeras nominaciones.

En medio de las diferencias que se han registrado, principalmente por la limpieza y los ronquidos de algunos , "La Jefa" llamó a cada uno para emitir su voto.

¿Cómo funciona la votación y quiénes son los primeros nominados?

De acuerdo a la información, la votación trata de repartir tres puntos, dos para el primer habitante elegido y uno para el segundo.

Cada uno de los famosos es llamado por turnos al confesionario y emite su voto después de decir las razones por las que los elige.

Quien tenga más puntos acumulados, será quien se sume a la lista final de los nominados y corre el riego de salir el próximo domingo 2 de agosto.

Luego de que se realizara esta gala durante la noche del miércoles 29 de julio, la placa quedó de la siguiente manera:

Aldo Rendón (por dinámica del teléfono)

Yanet García (con 16 puntos)

Mariana Ochoa (con 9 puntos)

Aratza Ruiz (con 8 puntos)

Ximena Herrera (con 5 puntos)

Luis Chaparro (con 3 puntos)

Memo Schutz (con 1 punto)

Ellos son todos los habitantes de La Casa de los Famosos

Entre influencers, creadores de contenido, actores y actrices y periodistas deportivos, esta es la lista de todos los habitantes de la edición 2026:

Karina Torres

Aldor Rendón

Mariana Ochoa

Luis Chaparro

Masad Altamimi

Gema Garoa

Yanet García

Fede Vigevani

Brianda Deyanara

Yanet García

Flor Vigna

Ese Pérez

Arantza Ruiz

Yahir

Cynthia Klitbo

Moisés Peñaloza

Ximena Herrera

Ernesto Laguardia

Sin embargo, en esta temporada hay una excepción con Fede Vigevani, pues participa como un "cómplice" de los televidentes y la producción, asignándole "misiones especiales" para realizar con los demás habitantes, pero nadie lo sabe.

¿Cómo votar por los nominados?

Al igual que en temporadas pasadas, los votos serán emitidos por el público a través del sitio oficial de La Casa de los Famosos México y en Vix.

Sin embargo, las cuentas gratuitas solo pueden emitir un voto durante el periodo habilitado, mientras que los usuarios de la plataforma de streaming Premium tiene acceso a hasta 10 votos, los cuales pueden concentrar en un solo habitante o repartir entre varios.

Para esta edición, la votación también está habilitada para usuarios de otros países en Latinoamérica que cuenten con una suscripción a Vix.