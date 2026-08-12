La Casa de los Famosos México 2026: ¿Por qué se salió Fede Vigevani? Aquí te contamos

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México vivió uno de sus momentos más emotivos con la inesperada salida de Fede Vigevani, creador de contenido uruguayo quien después de permanecer alrededor de dos semanas dentro del reality, tuvo que despedirse de sus compañeros entre lágrimas.

Aunque para varios de los habitantes la noticia tomó por sorpresa, la salida del youtuber no ocurrió por una eliminación, una decisión personal ni por algún problema dentro del programa, entonces…

¿Por qué Fede Vigevani salió de la casa?

La salida de Fede se produjo debido a que terminaron las dos semanas que habían sido pactadas para su participación como un “infiltrado”. Durante su estancia en la casa, Vigevani recibió diferentes instrucciones y misiones de parte de “La Jefa”, algunas de ellas relacionadas con pequeñas travesuras y dinámicas que debía realizar sin revelar su verdadera función dentro del programa.

Fue después de ser llamado al confesionario cuando se le notificó que había llegado el momento de abandonar definitivamente la casa. Posteriormente, reunió a sus compañeros para explicarles lo que realmente había sucedido desde su ingreso.

Visiblemente emocionado, Vigevani aclaró que su salida había estado planeada desde el comienzo y pidió a los demás habitantes que no interpretaran sus acciones como una traición, ya que simplemente había cumplido con el papel que le fue asignado por la producción.

La emotiva despedida de Fede Vigevani

Antes de abandonar completamente el programa, Fede se despidió uno por uno de sus compañeros, dejando uno de los momentos más emotivos de la temporada hasta ahora.

Además, todavía tenía pendiente una particular promesa relacionada con la camioneta que había obtenido después de ganar la primera prueba del líder. El influencer decidió entregarle el vehículo a Karina Torres, argumentando que consideraba que ella lo merecía.

También preparó una última sorpresa para quienes permanecieron dentro del reality al dejarles dulces como recuerdo de su paso por la casa.

De esta manera, Fede Vigevani terminó oficialmente su participación especial en La Casa de los Famosos México 2026. Su despedida no estuvo relacionada con una expulsión o abandono inesperado, sino con el cumplimiento de la misión para la que había ingresado originalmente.