La Casa de los Famosos México 2026: ¿Por qué Yanet García abandonó Televisa? Aquí te contamos

La participación de Yanet García en La Casa de los Famosos México 2026 ha despertado el interés de miles de espectadores, no solo por su estrategia dentro del reality, sino también porque representa su regreso a una de las pantallas más importantes de Televisa después de varios años de ausencia. Conocida como “La Chica del Clima”.

¿Por qué se salió?

Yanet García formó parte del programa Hoy, donde ganó gran popularidad gracias a su participación en la sección del clima. Sin embargo, en 2019 sorprendió al anunciar su salida de la emisión.

En aquel momento, trascendió que la conductora deseaba enfocarse en nuevas oportunidades laborales y en su crecimiento profesional fuera de México . Posteriormente se mudó a Nueva York, donde comenzó a estudiar, fortalecer su marca personal y explorar distintos proyectos relacionados con el fitness, el bienestar y la creación de contenido digital.

Con el paso de los años, Yanet García amplió su presencia en redes sociales y plataformas de contenido exclusivo para adultos, donde ha reconocido que encontró una importante fuente de ingresos.

Recientemente reveló que el éxito económico obtenido gracias a ese modelo de negocio le permitió adquirir un departamento en Manhattan, uno de los mercados inmobiliarios más exclusivos del mundo.

Su regreso con La Casa de los Famosos México

Ahora, siete años después de haber dejado Televisa, Yanet García volvió a la empresa como una de las habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 , un reality que ha servido para presentar una faceta distinta de su personalidad.

Dentro del programa ha hablado abiertamente sobre los cambios que ha vivido en su carrera y sobre cómo enfrentó las críticas tras abandonar la televisión tradicional.

Con una carrera que pasó de la conducción televisiva al emprendimiento digital, Yanet García busca demostrar que su trayectoria va mucho más allá de la imagen con la que se dio a conocer hace algunos años, consolidándose como una figura mediática que ha sabido reinventarse en distintas etapas de su vida profesional.