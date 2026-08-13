La Casa de los Famosos México 2026: ¿qué es 'Hashimoto', enfermedad de Yahir y Cynthia Klitbo?

La salud de algunos de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 ha comenzado a llamar la atención de los seguidores del reality, luego de que Yahir revelara que fue diagnosticado con tiroiditis de Hashimoto, mismo padecimiento que enfrenta su compañera Cynthia Klitbo.

La revelación ocurrió durante una conversación del cantante con algunos de sus compañeros, donde explicó que apenas se encuentra conociendo cómo reacciona su organismo ante esta enfermedad, pues su diagnóstico habría llegado aproximadamente un mes antes.

¿Qué es la enfermedad de Hashimoto?

La enfermedad de Hashimoto, también conocida como tiroiditis de Hashimoto, es un trastorno autoinmune que afecta directamente a la tiroides , una pequeña glándula ubicada en la parte frontal del cuello que produce hormonas necesarias para regular numerosas funciones del organismo.

En las personas con este padecimiento, el sistema inmunitario ataca por error las células de la tiroides, lo que puede provocar inflamación y, con el paso del tiempo, reducir su capacidad para producir suficientes hormonas, cuando esto sucede puede desarrollarse hipotiroidismo.

Es importante señalar que Hashimoto e hipotiroidismo no significan exactamente lo mismo. El primero es la enfermedad autoinmunitaria que afecta la tiroides, mientras que el segundo se refiere al estado en el que esta glándula ya no produce la cantidad suficiente de hormonas que el cuerpo necesita.

¿Cuáles son los síntomas?

Durante sus primeras etapas, Hashimoto puede no generar síntomas evidentes. Sin embargo, cuando la función de la tiroides comienza a disminuir, pueden presentarse distintas molestias.

Entre las más habituales se encuentran: cansancio, sensación de frío, aumento de peso, estreñimiento, piel seca, dificultad para concentrarse, problemas de memoria, caída del cabello, dolor muscular y cambios en el estado de ánimo.

Esto explicaría algunos de los episodios de falta de energía que Yahir ha descrito dentro de La Casa de los Famosos México 2026, aunque los síntomas y su intensidad pueden variar considerablemente entre cada persona.

¿La enfermedad de Hashimoto tiene cura?

Actualmente no existe un tratamiento que elimine específicamente el proceso autoinmunitario de Hashimoto. Sin embargo, la enfermedad puede mantenerse bajo control y muchas personas llevan una vida normal con seguimiento médico adecuado.

De esta manera, Yahir y Cynthia Klitbo comparten actualmente un padecimiento que requiere vigilancia y control, mientras ambos continúan su participación dentro de La Casa de los Famosos México 2026.