La Casa de los Famosos México 2026: ¿quién es el segundo participante eliminado?

La segunda Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó una nueva despedida durante la noche del domingo 9 de agosto.

Después de varios días de nominaciones, estrategias y una salvación que modificó la placa definitiva, ya hay una segunda participante eliminada de la temporada.

¿Quién fue la segunda eliminación?

La actriz, Ximena Herrera llegó a la gala acompañada por Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Masad Altamimi, quienes también dependían completamente del respaldo de la audiencia para continuar dentro del reality.

La noche estuvo marcada además por el tradicional posicionamiento, dinámica en la que los habitantes se colocaron frente al nominado que deseaban fuera de la competencia y explicaron públicamente sus razones.

¿Cómo quedó la segunda placa de nominados?

Originalmente, cinco habitantes quedaron en riesgo de abandonar La Casa de los Famosos México: Ximena Herrera, Masad Altamimi, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Gema Garoa .

Ximena fue quien acumuló más puntos durante las nominaciones, con 18; detrás apareció Masad con 11, Memo con nueve y tanto Ernesto como Gema recibieron ocho. Sin embargo, la lista sufrió una modificación antes de llegar a la gala definitiva.

De esta manera, todo quedó entre Herrera y Altamimi, quienes tuvieron que enfrentarse al momento definitivo de la noche. Finalmente, la decisión de la audiencia favoreció a Masad, mientras que Ximena Herrera tuvo que abandonar La Casa de los Famosos México 2026, convirtiéndose oficialmente en la segunda eliminada de esta edición.

El posicionamiento dejó algunos momentos de tensión

Antes de conocerse la eliminación, los habitantes tuvieron la oportunidad de expresar a quién preferían ver fuera del reality. Ximena fue elegida por varios de sus compañeros, entre ellos Gema Garoa, Moisés Peñaloza, Karina y Flor Vigna, quienes argumentaron diferentes motivos, desde la falta de conexión hasta considerarla una rival importante dentro del juego.

Masad también recibió varios posicionamientos, destacando un momento de tensión con Ese Pérez relacionado con comentarios sobre su cultura y religión . Ernesto Laguardia y Memo Schutz fueron señalados igualmente por algunos habitantes antes de que comenzara la definición del público.

Con la salida de Ximena Herrera, La Casa de los Famosos México 2026 suma ya dos eliminaciones, mientras que el resto de los habitantes deberá reorganizar sus estrategias de cara a una tercera semana en la que las alianzas y diferencias comienzan a hacerse cada vez más evidentes.