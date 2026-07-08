La Casa de los Famosos México 2026: ¿quiénes son los dos participantes ya confirmados?

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” ya comenzó a mover las piezas de su esperado tablero.

¿De quiénes se trata?

A menos de tres semanas de su estreno, la producción confirmó a sus dos primeros habitantes, el actor y conductor Ernesto Laguardia y la influencer Karina Torres , dos perfiles completamente distintos que anticipan una temporada cargada de personalidades, generaciones y estilos muy diferentes.

Ernesto Laguardia fue el primero en recibir la invitación de "La Jefa", convirtiéndose en el encargado de inaugurar la lista de celebridades que competirán por el millonario premio del reality. Con una trayectoria de varias décadas en la televisión mexicana, el conductor llega como una de las figuras con mayor experiencia dentro del elenco, dispuesto a enfrentar el aislamiento, las estrategias y la intensa convivencia que caracteriza al programa.

Un día después llegó la segunda gran revelación. La producción confirmó la participación de Karina Torres, influencer y creadora de contenido que alcanzó la fama como integrante de “Las Perdidas”, fenómeno viral que la convirtió en una de las personalidades más queridas de las redes sociales.

Gracias a su espontaneidad, humor y autenticidad, Karina ha logrado construir una sólida comunidad digital y abrirse paso en distintos proyectos televisivos, con participaciones en programas como “Hoy” y “Cuéntamelo Ya!”, además de colaborar en la cobertura digital de anteriores temporadas de “La Casa de los Famosos México”.

Originaria de León, Guanajuato, la influencer también se ha convertido en una figura representativa al compartir públicamente su historia como mujer trans, inspirando a miles de seguidores con un mensaje de perseverancia, identidad y resiliencia.

Nueva experiencia televisiva

Con estos dos primeros anuncios, la producción deja claro que apuesta por una mezcla de experiencia televisiva y fenómeno digital para integrar el elenco de esta nueva edición. Del 5 al 19 de julio continuará la presentación oficial de los habitantes, quienes serán revelados uno a uno mediante transmisiones especiales y las redes sociales del programa.

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” iniciará transmisiones el próximo domingo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas, con emisiones también por Canal 5, Canal 9 y ViX, plataforma donde podrá seguirse la señal en vivo las 24 horas del día y sin censura.

Antes del anuncio de los participantes, la producción también confirmó el regreso del equipo de conductores encabezado por Galilea Montijo en las galas principales, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice en las emisiones diarias, mientras que Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp reforzarán la cobertura digital y las pre y postgalas.