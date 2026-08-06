La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los habitantes nominados de la semana 2?
Este domingo se cumplen dos semanas de que La Casa de los Famosos México inició su cuarta temporada, a lo largo de estos días los habitantes han tenido que superar distintos retos de la jefa y de sus propios compañeros.
Pese a que han sido muchas risas, este miércoles 5 de agosto se llevó a cabo la nominación, la cual mostró gran sorpresa por los elegidos.
A diferencia de la semana anterior, esta vez tendría que nominar a tres personas y así repartir tres, dos y un punto a cada uno.
En esta nominación quedaron fuera Moisés Peñaloza y Fede Vigevani; el primero porque obtuvo la inmunidad y se convirtió en el líder de la semana, mientras que el segundo es un infiltrado de la producción y no puede nominar ni ser nominado.
¿Quiénes son los nominados de esta semana?
Tras la participación de todos los demás habitantes, la lista de nominados quedó en cinco y la persona con mayores votos acumuló 18.
Para este proceso se formaron al menos dos alianzas, una entre Yanet García y Brianda Deyanara haciendo trato con Ximena Herrera y Luis Chaparro para protegerse mutuamente en las nominaciones.
Mientras que en la otra, está Aldo Rendón, Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez, quienes son el contra peso dentro de la casa.
- Ximena Herrera (18 puntos)
- Masad (11 puntos)
- Memo Schutz (9 puntos)
- Ernesto Laguardia (8 puntos)
- Gema (8 puntos)
¿Cómo votar por los nominados?
Al igual que en temporadas pasadas, los votos serán emitidos por el público a través del sitio oficial de La Casa de los Famosos México y en Vix.
Sin embargo, las cuentas gratuitas solo pueden emitir un voto durante el periodo habilitado, mientras que los usuarios de la plataforma de streaming Premium tiene acceso a hasta 10 votos, los cuales pueden concentrar en un solo habitante o repartir entre varios.
Para esta edición, la votación también está habilitada para usuarios de otros países en Latinoamérica que cuenten con una suscripción a Vix.