La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los habitantes nominados de la semana 2? 

Este domingo se cumplen dos semanas de que La Casa de los Famosos México inició su cuarta temporada, a lo largo de estos días los habitantes han tenido que superar distintos retos de la jefa y de sus propios compañeros.

Pese a que han sido muchas risas, este miércoles 5 de agosto se llevó a cabo la nominación , la cual mostró gran sorpresa por los elegidos.

A diferencia de la semana anterior, esta vez tendría que nominar a tres personas y así repartir tres, dos y un punto a cada uno.

En esta nominación quedaron fuera Moisés Peñaloza y Fede Vigevani ; el primero porque obtuvo la inmunidad y se convirtió en el líder de la semana, mientras que el segundo es un infiltrado de la producción y no puede nominar ni ser nominado.

¿Quiénes son los nominados de esta semana?

Tras la participación de todos los demás habitantes, la lista de nominados quedó en cinco y la persona con mayores votos acumuló 18.

Para este proceso se formaron al menos dos alianzas , una entre Yanet García y Brianda Deyanara haciendo trato con Ximena Herrera y Luis Chaparro para protegerse mutuamente en las nominaciones.

Mientras que en la otra, está Aldo Rendón, Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez, quienes son el contra peso dentro de la casa.

Ximena Herrera (18 puntos)

Masad (11 puntos)

Memo Schutz (9 puntos)

Ernesto Laguardia (8 puntos)

Gema (8 puntos)

¿Cómo votar por los nominados?

Al igual que en temporadas pasadas, los votos serán emitidos por el público a través del sitio oficial de La Casa de los Famosos México y en Vix.

Sin embargo, las cuentas gratuitas solo pueden emitir un voto durante el periodo habilitado, mientras que los usuarios de la plataforma de streaming Premium tiene acceso a hasta 10 votos, los cuales pueden concentrar en un solo habitante o repartir entre varios.