La Casa de los Famosos México 2026 revelará HOY a su primer habitante, ¿a qué hora y por dónde?

¡La espera está a punto de terminar! Pues luego de casi un año desde la última entrega del reality, La Casa de los Famosos México está a punto de presentar a los participantes de su cuarta temporada, ¡y las expectativas son altas! Pues en las últimas horas se anunció que será este lunes 6 de julio cuando se revele quién será el primer habitante.

Aunque desde hace un tiempo existían especulaciones sobre la cuarta entrega de La Casa de los Famosos México, luego del éxito de las primeras tres temporadas del reality, hasta ahora no se había revelado información más allá de que, como en ocasiones pasadas, llegaría durante el verano.

¿Cuándo se estrenará La Casa de los Famosos México 2026?

Tras especulaciones sobre la fecha de estreno del reality más famoso de Televisa, la misma empresa televisora confirmó que será el domingo 26 de julio cuando arranque la cuarta temporada.

Al igual que en ocasiones pasadas, La Casa de los Famosos transmitirá sus galas a través de Las Estrellas, mientras que a través de ViX Premium los usuarios podrán observar el 24/7 a través de cámaras ubicadas en toda la casa.

Primer habitante será revelado este lunes

Luego de que se filtraran supuestas listas de los participantes de la cuarta temporada, La Casa de los Famosos México había acordado que revelaría a su primer habitante este pasado domingo 5 de julio tras el partido de México contra Inglaterra.

Sin embargo, debido a los cambios en el horario, así como a preferir dar protagonismo al encuentro mundialista, a través de redes sociales se anunció que sería hasta este lunes 6 de julio cuando saldrá a la luz.

¿A qué hora y dónde ver el primer habitante?

¡Que no se te pase! Pues ya hay hora exacta en la que los fanáticos del reality puedan saber quién será el primer concursante del programa.

Será en punto de las 8:28 p.m. cuando, a través de ViX, Canal de Las Estrellas, Canal 5 y las redes sociales, cuando se dé el anuncio que muchos estaban esperando.

Revelan pistas del primer participante

Aunque aún no se sabe de manera oficial el famoso que formará parte del reality, La Casa de los Famosos México ha revelado una serie de pistas que servirían para que el público adivinara de quién se trata.

Entre las pistas compartidas hay un conejo de peluche con moño azul, ropa de mecánico, un traje de época, una foto de personas bailando un vals y la figura de una quinceañera.

Aunque ya suenan algunos nombres del posible primer participante, será hasta esta tarde cuando sea presentado.