La Casa de los Famosos México: Ernesto Laguardia cuenta cómo actuó en 'Dune' de David Lynch

Las confesiones dentro de “La Casa de los Famosos México 2026” continúan dando de qué hablar y, esta vez, Ernesto Laguardia sorprendió a sus compañeros al recordar uno de los episodios más inesperados de su carrera, el cómo una conversación casual con el cineasta David Lynch terminó llevándolo a participar en “Dune”, la icónica película de ciencia ficción estrenada en 1984.

Durante una charla sobre sus trayectorias profesionales, el actor compartió que, mucho antes de convertirse en uno de los rostros más populares de las telenovelas mexicanas, acudió a un casting en los Estudios Churubusco mientras aún trabajaba en un banco. Sin imaginarlo, aquel día marcaría el inicio de una experiencia única en el cine internacional.

ENCUENTRO CON LYNCH

Laguardia relató que, al no encontrar el lugar donde se realizaría la audición, decidió entrar a un pequeño restaurante ubicado dentro de los estudios. Ahí compartió mesa con un hombre estadounidense con quien comenzó a conversar de manera espontánea sobre cine, música y distintos aspectos de la vida.

La plática transcurrió con total naturalidad hasta que el actor, por curiosidad, le preguntó a qué se dedicaba. La respuesta lo dejó completamente sorprendido, aquel desconocido era nada menos que David Lynch, director de la adaptación cinematográfica de “Dune”.

DE UNA CHARLA A HOLLYWOOD

Tras aquel encuentro y el proceso de selección, Ernesto Laguardia consiguió una pequeña participación en la película , considerada con el paso de los años una obra de culto dentro del género de la ciencia ficción.

Aunque su aparición fue breve, el actor recordó que tuvo la oportunidad de formar parte de una producción internacional y compartir créditos con figuras como Kyle MacLachlan, Sting y Patrick Stewart, en una cinta que fue filmada parcialmente en México durante la década de los ochenta.

UNA HISTORIA QUE SORPRENDIÓ

La anécdota dejó asombrados a los habitantes del reality, quienes desconocían que Laguardia había trabajado bajo la dirección de uno de los cineastas más influyentes del cine contemporáneo.

El actor explicó que aquel encuentro ocurrió cuando apenas comenzaba a abrirse camino en la industria, mucho antes de alcanzar la fama en producciones como “Quinceañera”.