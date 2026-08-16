'La Casa de los Famosos México': lo más visto en TV abierta

“La Casa de los Famosos México” continúa destacando entre los contenidos de mayor alcance de la televisión abierta nacional, al registrar una audiencia de 12.4 millones de personas con una de sus galas de eliminación, de acuerdo con datos de la ACAM.

El resultado coloca al reality como la emisión más vista en televisión abierta, además de confirmar el interés que mantiene el programa entre la audiencia mexicana. La gala consiguió superar a su competencia por 126%, reflejando la amplia diferencia de alcance frente a otras opciones disponibles en la televisión nacional.

Uno de los momentos centrales de esta emisión fue la eliminación de Ximena Herrera, quien posteriormente fue ubicada en El Exilio, una de las dinámicas que forman parte de la competencia. Su salida se convirtió así en uno de los acontecimientos que generaron mayor atención dentro de la temporada.

UN VERDADERO REALITY

“La Casa de los Famosos México” se desarrolla bajo el concepto de un reality de convivencia extrema, en el que un grupo de celebridades permanece reunido las 24 horas del día dentro de una misma casa y completamente aislado del mundo exterior.

La dinámica del programa se basa en la convivencia permanente de los participantes, quienes saben que sus conversaciones, decisiones, conflictos y momentos cotidianos son observados de manera constante. Esta situación genera diferentes alianzas, enfrentamientos y estrategias que se convierten en parte fundamental de la narrativa del reality.

La conducción de las emisiones para televisión abierta está a cargo de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice, quienes encabezan las transmisiones a través de Las Estrellas y Canal 5. De manera paralela, la audiencia también puede seguir la convivencia de los habitantes mediante la transmisión 24/7 disponible en ViX, conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

El alcance registrado por el programa refuerza la presencia de “La Casa de los Famosos México” como uno de los contenidos de entretenimiento con mayor capacidad para reunir a la audiencia alrededor de sus galas, eliminaciones y acontecimientos dentro de la casa.