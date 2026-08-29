La Casa de los Famosos México: ¿Por qué Brianda estuvo en coma y a punto de morir? Esto relató

Brianda Deyanara, actual participante de La Casa de los Famosos México 2026, compartió con sus compañeros uno de los episodios más difíciles que ha enfrentado a lo largo de su vida, luego de recordar la emergencia médica que la llevó a estar cinco días en coma y por la que los médicos llegaron a darle únicamente un 10% de probabilidades de sobrevivir.

La creadora de contenido explicó que tenía 21 años cuando ocurrió el incidente, en una etapa en la que se había mudado sola a la Ciudad de México para trabajar como conductora de un programa.

¿Qué fue lo que le pasó?

De acuerdo con el relato que compartió dentro del reality, todo comenzó cuando empezó a sentirse mal y sufrió un desmayo. En aquella ocasión se golpeó la nariz y pensó que su malestar estaría relacionado con una alimentación inadecuada.

Sin embargo, dos días después volvió a marearse y cayó nuevamente. Esta vez se golpeó la boca, se provocó una herida y se rompió cuatro dientes.

Luego de esto la situación comenzó a empeorar, pues Brianda apenas logró sujetarse de un clóset antes de comenzar a presentar convulsiones. Según relató, permaneció alrededor de ocho horas así y sufrió varios episodios.

Brianda contó a sus compañeros que fue el mueble el que le salvó la vida, pues gracias a este logró mantenerse sentada y evitar ahogarse durante las convulsiones.

Al borde de la muerte

La joven, que apenas tenía 21 años en esa fecha, finalmente fue trasladada a un hospital con ayuda de personas cercanas, luego de que la ambulancia que habían solicitado no llegara.

Brianda relató que su estado de salud era grave, y que los médicos determinaron que padecía neumonía severa, condición que había afectado considerablemente sus pulmones y provocado una acumulación de líquido.

Ya en el hospital, fue internada de emergencia. Sin embargo, la gravedad de su condición llevó a los médicos a advertir a sus familiares que las posibilidades de que sobreviviera eran muy bajas. Cuando sus padres llegaron al hospital, recibieron la noticia de que Brianda tenía solamente 10% de probabilidades de sobrevivir.

Cinco días en coma

Debido a la gravedad de su estado, Brianda permaneció cinco días en coma. Durante ese periodo, sus familiares incluso recibieron la indicación de comenzar a despedirse de ella pues estaba la posibilidad de que no lograra recuperarse.

Finalmente, y para sorpresa de los médicos, la influencer despertó y logró salir de terapia intensiva, aunque el episodio tuvo importantes consecuencias en su estado físico.

Al recuperar la conciencia, contó que había perdido toda la fuerza de su cuerpo, por lo que tuvo que pasar por un extenso proceso de recuperación antes de poder retomar su vida.

¿Cuál habría sido la causa de los desmayos?

La participante de La Casa de los Famosos México 2026 también mencionó que en el departamento donde vivía existía una fuga de monóxido de carbono.

Según explicó, esto situación habría complicado que inicialmente se identificara qué estaba provocando su grave estado de salud, pese a los estudios médicos que le realizaron.

El monóxido de carbono es un gas que no puede percibirse fácilmente, ya que no tiene color ni olor, por lo que una fuga en un espacio cerrado puede ser un peligro importante.

La influencer consiguió recuperarse después de estar al borde de la muerte y posteriormente continuó con su carrera en el entretenimiento y las redes sociales.